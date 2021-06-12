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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.5%　騰訊ADR咬緊600關　夜期跌89點　北水淨流入19億（不斷更新）

股市 04:39 2021/06/12

分享：

港股下周一踏入農曆五月初五的端午節，假期休市一天，縱使美股收市三大指數上揚，夜期偏軟，收市跌89點，收報28717點，騰訊ADR及滙豐ADR較港收市價高0.5%，中概教育股在連升3日後回軟，高途跌9%，電動車股大升，小鵬汽車升7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 47.85 +0.5%
百度美股 182.10 -0.5%
騰訊ADR 599.20 +0.5%
阿里巴巴美股 205.31 +0.1%
網易美股 175.55 +0.1%
京東美股 276.28 -1.0%

北水重新淨流入19億元，吸美團 （03690） 9.7億元，美團全日升3.1%，收報307.2元，全日成交57億元，不過，沽空額亦達11.8億元，沽空比率達21%，惠譽指出，美團有財力應付市監局反壟斷罰款、維持負面展望。另外，北水亦吸4.1億元吉利 （00175） ，但賣出騰訊 （00700） 5.3億元。

北水資金流向：

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美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升5%，雖創近13年新高，惟市場已有心理預期，美股向上，道指升19點。港股今早承接高開126點，升至29000點前受阻，恒生指數收報28842點，升103點，成交1309億元。恒生科技指數升0.3%，報7991點。騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 升3%；信義光能 （00968） 升近7%；康希諾生物 （06185） 升一成。

美股動態不斷更新，詳情請甪︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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    +5

焦點新聞︰

【iBond 2021】iBond今日截止認購　6券商吸近百億iBond認購金額（不斷更新）

【比特幣】周小川：部分加密貨幣不適宜作支付工具、別指望一夜暴富過度投機

即市走勢︰

【03：00】夜期收市跌89點，收報28717點

【22：49】夜期跌116點

【21：57】夜期跌78點

【20：44】夜期跌26點

【20：10】夜期轉跌32點

【19：26】北水淨流入19億元，吸美團 （03690） 9.7億元、吉利 （00175） 4.1億元；但賣出騰訊 （00700） 5.3億元。夜期升1點。

【16：10】恒生指數收報28842點，升103點，成交1309億元。恒生科技指數升0.3%，報7991點。騰訊 （00700） 逆市跌0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 升3%；信義光能 （00968） 升近7%；康希諾生物 （06185） 升一成。

【16：00】恒生指數U盤前升109點，報28848點。

【16：00】內地准3至17歲接種滅活新冠疫苗　康希諾生物大升一成、中生製藥創近一個月低

【15：37】楓葉教育 （01317） 升近一成，高見1.87元。

【15：30】港股尾市升近100點，報28837點，升98點；科指跌2點，報7966點。

【15：24】贛鋒鋰業 （01772） 愈升愈有，最新升5.7%，報112.8元，成交17.4億元。

【15：02】中國生物科技服務 （08037） 午後抽升四成，高見1.72元，成交1.5億元。

【15：00】上證跌0.6%﹔深證跌0.6%；創業板指升0.4%。

【14：53】恒大 （03333） 逆市偏軟，跌0.2%。

【恒大股價】恒大債台高築再傳資金斷裂　彭博：許家印身家大縮水至不足200億美元

【14：50】大市最新升不足100點，報28831點升92點。

【14：39】ATMX中，僅美團 （03690） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.3%；小米 （01810） 跌0.4%。

【14：30】騰訊 （00700） 最新轉跌近0.1%，報600元。

【14：15】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至逾4%，高見112元，成交近15億元。

【14：08】大市午後升擴大至約160點，升至28900點水平。

【14：04】比亞迪 （01211） 轉升逾2%；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 升逾半成；廣汽 （02238） 升0.9%。另外，恒大汽車 （00708） 升逾2%；五菱汽車 （00305） 則跌0.5%。中汽協指，中國5月份新能源汽車銷量按年增長159.7%。

【13：55】體育用品股個別發展，安踏 （02020） 午後升幅擴大至逾3%，高見158.7元；李寧 （02331） 靠穩升0.3%；特步 （01368） 續回吐逾4%，低見8.56元。

【13：10】信義光能 （00968） 升幅擴大至逾7%，高見15.2元。

【13：08】億京財團105億元收購九展　主席余卓兒：投資200億、重建成地標商廈

【13：05】中石油 （00857） 午後升幅升半成，破頂高見3.62元。

【13：02】港股午後初段升約100點，報28842點。

【12：48】美團半日升3%收復300　惠譽：有財力應付市監局反壟斷罰款、維持負面觀察名單

【12：00】恒生指數半日升112點，報28851點，成交683億元。恒生科技指數跌1點，報7967點。三桶油造好，中石油 （00857） 升4%破頂；信義光能 （00968） 升逾4%；美團 （03690） 升逾2%；康希諾生物 （06185） 升逾6%。

【11：53】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》成五月最吸金遊戲 騰訊現升0.4%

【11：43】油價創逾兩年收市新高，中石油 （00857） 升近5%，破頂高見3.62元；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾2%。

【11：36】港股維持約百點升幅，最新報28844點，升105點；科指升不足0.1%，報7970點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.3%；深證跌0.5%；創業板指升0.7%。

【11：01】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至逾6%，高見357.6元。

【10：54】早前急瀉的創建 （01609） 今早再跌兩成，破底低見0.85元，成交390萬元。

【10：45】中遠海控 （01919） 今早破頂高見19.76元後倒跌，最新報19.18元，跌0.1%。

【10：38】大市最新升近100點，重上28800點水平；科指靠穩升0.1%，報7975點。

【10：33】康希諾生物 （06185） 升半成，高見353元，成交3.2億元；復星醫藥 （02196） 升近2%，高見61.6元；國藥 （01099） 則逆市跌0.6%。

【10：24】金融股逆市偏軟，滙豐 （00005） 、友邦 （01211） 分別跌0.1%。

【10：20】昨日造好的比亞迪 （01211） ，今早逆市回吐1%，低見207.2元。

【10：18】三桶油向上，中石油 （00857） 升2%，破頂高見3.52元；中石化 （00386） 升逾1%；中海油 （00883） 升0.8%。

【10：04】港股升幅再收窄至約50點，回落至28800點以下水平，今早曾高見28965點。

【10：02】Prada 普拉達 （01913） 升逾6%，破頂高見56.35元，成交2055萬元。

【09：59】天虹紡織 （02678） 公布，根據對截至今年5月31日止5個月的未經審核綜合管理賬目的評估，期內除稅後純利已超過10億元人民幣，天虹紡織股價升兩成，高見13.6元。

【異動股】天虹紡織股價飆升兩成 公司首五個月料賺逾10億人幣

【09：58】大市升幅收窄至約100點，恒指升104點，升28843點；科指升0.5%，報8011點。

【09：56】特步 （01368） 回吐第四日，股價今早續跌近4%，低見8.56元

【09：52】中國軟件 （00354） 早段見回吐，股價今早破頂高見14.2元後，倒跌逾2%，低見13.3元，成交3.2億元。

【09：48】中國恒大本周三度回購 泛海系斥近3.4億購7筆債券、恒大微升0.4%

【09：47】香港電視 （01137） 今早再升逾2%，高見10.54元。

【09：44】信義光能 （00968） 升半成，高見14.86元。

【09：44】大市早段升近200點，報28936點，升198點；科指升1%，報8048點。

【09：40】星宇 （02346） 升23%，破頂高見0.85元，成交403萬，暫為升幅最大股份。

【09：39】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 逆市跌0.6%；騰訊 （00700） 升0.8%；美團 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升1%。

【09：35】BC科技  （00863） 配股予新加坡政府投資公司（GIC），股價升逾6%，高見21元，成交683萬元。

【09：34】折讓逾8%配股的贛鋒鋰業 （01772） 股價升逾1%，高見111.2元，成交2.9億元。

【09：33】雲鋒金融 （00376） 股價升逾8%，高見3.18元，成交1.8億元。

【09：31】由名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493；臨時交易編號︰08556） 今早再跌近4%，低見0.365元，成交29萬元。

【名廚幟哥】龍皇集團8分鐘急插八成　幟哥套現近億元、網傳以炒股群組找散戶接貨

【09：27】微創醫療機器人申請香港上市 今高開0.4%、高瓴資本持股逾8%

【09：22】優然牧業9858傳下限定價　集資49.9億（附短片）

【09：21】恒生指數開報28864點，升126點。恒生科技指數升0.6%，報8017點。京東物流 （02618） 納入港通股，股價升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【09：13】期指開報28749點，升141點或0.5%。

【09：03】恒指黑期升約76點，報28804點；道指期貨跌3點，報34458點。

【08：55】深交所︰將京東物流納入港股通

【08：00】BC科技獲GIC入股　折讓11.7%配股淨籌5.3億

【07：45】卓悅主席陳健文︰葉俊亨追討7500萬元無依據、將積極抗辯　行政總裁未能取回公司支票簿、印鑑及印章

【07：45】贛鋒鋰業折讓8.6%配股　淨籌48.5億元

【07：45】港股ADR收報28822點，升84點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報47.65元，無升跌；騰訊 （00700） ADR折合報608.38元，升7.88元或1.3%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國5月份消費者物價指數（CPI）按年升5%，創近13年新高，惟市場有充分心理預期，美10年債息重上1.5厘水平後轉跌，今早跌至1.44厘水平；就業數據向好，上周首次申領失業救濟人數續創疫後新低，美股全綫上揚，道指曾升近300點，收市升19點，報34466點；標指破頂收市，升19點，報4239點，創4249點即市新高；納指升108點或0.8%，報14020點。

【開市9點半】美國5月通脹創近13年新高　標指破頂納指齊升　時代天使傳場外交易大漲五成

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 京東物流（02618） 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005）

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