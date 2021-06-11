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【新股IPO】滴滴出行提交美國IPO申請　去年虧損16億美元、今年首季錄盈利

新股IPO 08:41 2021/06/11

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【新股IPO】滴滴出行提交美國IPO申請　去年虧損16億美元、今年首季錄盈利

滴滴出行正式向美國證券交易委員會（SEC）遞交IPO招股書。滴滴以「小桔快智」（Xiaoju Kuaizhi Inc.）名稱提出申請，尚未選擇在哪一個交易所上市，股票代碼為「DIDI」。據報道指，滴滴估值或逾700億美元，甚至高達1000億美元，預計將通過IPO籌集約相當於估值8%至10%的資金，將用於投資技術、擴大海外業務及推出新產品。

根據PitchBook數據，滴滴在8月的一輪融資後估值為620億美元。

招股書顯示，IPO之前，滴滴創始人兼CEO程維持股7%，滴滴總裁柳青持股1.7%。軟銀持股比例為21.5%，為滴滴最大股東。Uber持股比例為12.8%，騰訊 （00700） 持股比例為6.8%。

文件顯示，2020年收入為約216億美元，按年跌8.4%，因受累新冠肺炎疫情，去年淨虧損16億美元。至於今年首3個月收入約64億美元，按年升約1倍，淨利潤8.37億美元。

截至2021年3月，滴滴在全球15個國家4000多個城市開展業務，平台全球年活躍用戶達到4.93億。

【新股IPO】滴滴出行傳已秘密申請赴美上市 　估值有望達7778億元

【新股IPO】傳滴滴出行擬將旗下電商平台橙心優選上市　最快2022年或2023年上市

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

美股 IPO 滴滴出行

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