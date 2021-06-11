  • 31°C
香港時間 : 2021611日 (五) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】BC科技獲GIC入股　折讓11.7%配股淨籌5.3億　全日升5%（第二版）

股市 16:09 2021/06/11

分享：

【配股潮】BC科技獲GIC入股　折讓11.7%配股淨籌5.3億

BC科技 （00863） 獲新加坡政府投資公司（GIC）入股。BC科技公布，配售3195萬股予GIC，相當於經擴大已發行股本7.6%，配售價每股17元，較BC科技上日收市價19.26元折讓11.7%，所得款項約5.4億元。

BC科技周五（11日）全日收報20.3元，升5.4%。

BC科技指，所得款項淨額約為5.3億元，擬將近2億元用作資訊科技相關花費；近2.4億元用作經營營運資金（資訊科技相關花費除外）；1億元作為未來拓展英國、新加坡及美國等市場的儲備。

董事會認為，配售事項為集資發展及推進集團業務提供一個機會，並將改善集團財務狀況，以發展及擴展數字資產及區塊鏈平台業務。

BC科技行政總裁Hugh Madden表示，是次投資對亞太地區的區塊鏈和數字資產產業而言，為重大成就，而對於香港及新加坡作為不斷增長的數字資產中心，更是獲益良多。BC科技集團及旗下OSL平台已準備好，繼續推動金融服務行業採用數字資產。

（第二版新增﹕管理層評論）

【虛擬資產】渣打及BC科技擬合資建立虛擬資產交易平台 　今年第四季啟動、服務歐洲機構投資者

責任編輯︰梁浩碩

港股 BC科技集團（00863） 配股 配售 新加坡政府投資公司（GIC）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）