【配股潮】BC科技獲GIC入股　折讓11.7%配股淨籌5.3億　全日升5%（第二版）

▲ 【配股潮】BC科技獲GIC入股 折讓11.7%配股淨籌5.3億

BC科技 （00863） 獲新加坡政府投資公司（GIC）入股。BC科技公布，配售3195萬股予GIC，相當於經擴大已發行股本7.6%，配售價每股17元，較BC科技上日收市價19.26元折讓11.7%，所得款項約5.4億元。

BC科技周五（11日）全日收報20.3元，升5.4%。

BC科技指，所得款項淨額約為5.3億元，擬將近2億元用作資訊科技相關花費；近2.4億元用作經營營運資金（資訊科技相關花費除外）；1億元作為未來拓展英國、新加坡及美國等市場的儲備。

董事會認為，配售事項為集資發展及推進集團業務提供一個機會，並將改善集團財務狀況，以發展及擴展數字資產及區塊鏈平台業務。

BC科技行政總裁Hugh Madden表示，是次投資對亞太地區的區塊鏈和數字資產產業而言，為重大成就，而對於香港及新加坡作為不斷增長的數字資產中心，更是獲益良多。BC科技集團及旗下OSL平台已準備好，繼續推動金融服務行業採用數字資產。

（第二版新增﹕管理層評論）

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責任編輯︰梁浩碩