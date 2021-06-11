▲ 卓悅主席陳健文︰葉俊亨追討7500萬元無依據、將積極抗辯 行政總裁未能取回公司支票簿、印鑑及印章

卓悅 （00653） 早前被副主席、執行董事兼創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲入稟追討逾4000萬的貸款後，葉俊亨日前入稟高院，向主席兼執行董事陳健文追討7500萬元款項。卓悅指，公司知悉陳健文已刊發一則新聞稿，說明該主張並無依據，原因為彼並未欠付葉俊亨相關款項；及陳健文已聘請律師、並將會積極抗辯、有需要時甚至會採取反索償行動。

另外，卓悅早前發公告指，鑒於葉俊亨及其妻子鍾佩雲與公司的重大衝突，董事會於董事會會決議根據組織章程細則第114條召開股東特別大會，以考慮罷免葉俊亨夫婦擔任執行董事的職位。

卓悅建議罷免創辦人葉俊亨夫婦擔任執董，詳情請看【下一頁】

卓悅表示，公司行政總裁已要求葉俊亨歸還所持有的公司及其各附屬公司的所有支票簿、公司印鑑及印章。迄今為止，葉俊亨並未向公司歸還任何上述支票簿、公司印鑑及印章。

公司謹此知會公眾，鍾佩雲及葉俊亨未獲授權代表公司及其任何附屬公司或代表公司及其任何附屬公司進行任何事項或交易。公司將適時作出進一步公布以知會公司股東及其潛在投資者有關建議罷免的任何重大進展。

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責任編輯︰梁浩碩