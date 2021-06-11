▲ 【卓悅糾紛】卓悅遭創辦人葉俊亨妻子追款7500萬元 陳健文批嚴重損害聲譽、未能取回公司支票簿

卓悅 （00653） 早前被創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲入稟追討逾4000萬的貸款後，葉俊亨日前入稟高院，向卓悅現任主席陳健文追討7500萬元款項。卓悅指，知悉陳健文已刊發聲明，陳健文指葉俊亨夫婦的主張並無依據，強調並未欠付葉俊亨相關款項，陳健文已聘請律師、並將會積極抗辯、有需要時甚至會採取反索償行動。

陳健文發聲明指，葉俊亨入禀提出申索款項毫無根據，且沒有理據支持，並認為對方提出申索，並批對方嚴重損害聲譽。

卓悅表示，公司行政總裁已要求葉俊亨歸還所持有的公司及其各附屬公司的所有支票簿、公司印鑑及印章。迄今為止，葉俊亨並未向公司歸還任何上述支票簿、公司印鑑及印章。

卓悅今早股價跌4%，暫報0.25元，成交僅176萬元，最新市值8.5億元。

卓悅建議罷免創辦人葉俊亨夫婦擔任執董，詳情請看【下一頁】

卓悅早前發公告指，鑒於葉俊亨、鍾佩雲與公司的重大衝突，董事會於董事會會決議根據組織章程細則第114條召開股東特別大會，以考慮罷免葉俊亨夫婦擔任執行董事的職位。

就葉俊亨未交出公司印章，公司謹此知會公眾，鍾佩雲及葉俊亨未獲授權代表公司及其任何附屬公司或代表公司及其任何附屬公司進行任何事項或交易。公司將適時作出進一步公布以知會公司股東及其潛在投資者有關建議罷免的任何重大進展。

卓悅去年易主，由第二大股東陳健文接手，並於今年初完成高層轉換。陳健文屬近期正式成立的紫荊黨創辦人之一。

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責任編輯︰梁浩碩