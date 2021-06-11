高盛憂美通脹將產生負面後果 德銀亦警告或致危機

▲ 高盛集團首席財務官謝爾表示，通脹持續飈升將對市場和主要銀行產生負面後果。

對於美國最新公布通脹上行，高盛(Goldman Sachs)財務總監謝爾(Stephen Scherr)獨家向CNBC表示，高盛的立場仍然是，通脹激增是過渡性的，但他承認存在過熱的風險，又認為若高通脹持續，勢對金融市場及大型銀行產生負面影響。

另邊廂，德意志銀行(Deutsche Bank)首席經濟師David Folkerts-Landau本周一警告稱，通脹可能持續並且在未來數年導致危機出現。

David Folkerts-Landau指繼續關注貨幣和財政刺激措施，並指摒棄對通脹擔憂，有可能成為全球經濟的「定時炸彈」，美聯儲局可能面對拖延行動的後果。又謂當儲局最終採取行動時，經濟和金融活動將受到更大的干擾，這可能會造成嚴重的經濟衰退，並在世界各地掀起一連串的金融困境，特別是在新興市場。他補充說，通脹的開始時間可能比大多數人認為的要晚一些，因為各經濟體比去年被封鎖時更具有流動性。

高盛謝爾指出，盡管低利率和高漲的股價，令高盛的兼併和資本市場業務受惠，但通脹的持續回升和央行潛在的貨幣緊縮可能會構成威脅。

他認為一旦高通脹確實發生了，將迫使美國聯儲局出手，這無疑會對更廣泛的商業市場產生負面影響，並會影響到高盛的併購和資本市場活動。

美國勞工部周四公布，不包括食品和能源的5月核心消費者價格指數同比增長3.8%，創下28年新高。總體CPI上升5%為2008年以來最高水平，預期為年率攀升4.7%，高於4月份的4.2%。

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通脹怕甚麼？

編輯：李勝君