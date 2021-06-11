  • 33°C
香港時間 : 2021611日 (五) 14:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長實傳逾10億英鎊洽售 倫敦金融城甲級辦公樓

股樓投資 13:28 2021/06/11

分享：

外電引述消息報道，長實（01113）正考慮出售位於倫敦商業區金融城的一座甲級辦公室大樓5 Broadgate，目前已與少數潛在買家進行初步討論，惟仍未達成任何協議。5 Broadgate 目前是投資銀行瑞銀位於倫敦的總部，而長實意向售價為逾10億英鎊。長實發言人未有回應有關消息。

【大行點睇】光大證券看好港股全年跑贏A股 建議重點關注6類股份   詳情請看【下一頁

長實於2018年收購5 Broadgate，當時作價為105億元即約10億英鎊。5 Broadgate鄰近Liverpool Street車站，建築面積約120萬平方呎。物業租戶瑞銀的租約年期，則至2035年。收購活動正值集團出售中環中心後不久。長實當時解釋，5 Broadgate買入價僅佔出售中環中心所得資金的四分之一，惟該項目每年租金收入接近中環中心一半，租金回報較中環中心高出近一倍。

目前長實持有的英國項目，亦包括連鎖酒館Greene King，及剛獲注入的多個基建項目，包括電力公司UK Power Networks 及水務公司Northumbrian Water的股權等。

【港股追蹤】港視擬授予王維基近5億市值獎勵股份 遭50.9%股東反對   詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股

上一篇文章

【網民熱話】拍拖三個月 女友借40萬周轉 怎麼辦？ 網民：劉備借荊州，一去無回頭！

下一篇文章

【招聘廣告】觀塘初創公司請人　招聘廣告一句話引網民不滿　網民：它以為見工的人會懂得乘搭直升機空降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折