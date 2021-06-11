【長和系】長實傳逾10億英鎊洽售 倫敦金融城甲級辦公樓

外電引述消息報道，長實（01113）正考慮出售位於倫敦商業區金融城的一座甲級辦公室大樓5 Broadgate，目前已與少數潛在買家進行初步討論，惟仍未達成任何協議。5 Broadgate 目前是投資銀行瑞銀位於倫敦的總部，而長實意向售價為逾10億英鎊。長實發言人未有回應有關消息。

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長實於2018年收購5 Broadgate，當時作價為105億元即約10億英鎊。5 Broadgate鄰近Liverpool Street車站，建築面積約120萬平方呎。物業租戶瑞銀的租約年期，則至2035年。收購活動正值集團出售中環中心後不久。長實當時解釋，5 Broadgate買入價僅佔出售中環中心所得資金的四分之一，惟該項目每年租金收入接近中環中心一半，租金回報較中環中心高出近一倍。

目前長實持有的英國項目，亦包括連鎖酒館Greene King，及剛獲注入的多個基建項目，包括電力公司UK Power Networks 及水務公司Northumbrian Water的股權等。



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