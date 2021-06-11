【MIRROR迷注意】JOOX LIVE 2021《Anson Lo X Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》 50個JOOX金幣換取電子門票

各位Mirror迷要留意啦！騰訊（00700）旗下的音樂串流平台 JOOX 將聯同維他ᵀᴹ冷泡無糖茶於6月24日獨家呈獻 Mirror兩位成員盧瀚霆（Anson Lo）及柳應廷（Jer）舉行的 JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》，持有有效電子門票兌換碼的樂迷將可獨家在 JOOX 觀看兩子的精彩演出！

JOOX Live 2021《Anson Lo x Jer 全民 Tea Master 線上音樂會》詳情： 日期：6 月 24 日（星期四） 時間：晚上 8 時正 收看直播方法：樂迷只須在線上音樂會舉行當日到 JOOX App 首頁輸入有效電子門票兌換碼

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相信各位粉絲都一定很期待，但到底要如何換領電子門票呢？由即日起至6月24日，JOOX VIP 會員可在金幣兌換站以50個JOOX金幣換取電子門票兌換碼，名額只有 1,000 位，先到先得。若想了解更多詳情請參閱相關活動情況（只適用於手機應用程式），可Click入以下網址：https://open.joox.com/s/rd?k=mBvMQ

大家可以透過以下方法輕鬆取得 JOOX VIP 會藉和 50 個 JOOX 金幣

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記者：張以正