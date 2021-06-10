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【華為鴻蒙】華為王軍：目標2025年讓乘用車實現真正的無人駕駛

Hot Talk 23:25 2021/06/10

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華為稱，目標在2025年讓乘用車實現真正的無人駕駛。

華為智能汽車解決方案事業部總裁王軍在第十三屆中國汽車藍皮書論壇表示，華為智能汽車團隊的目標是在2025年讓乘用車實現真正的無人駕駛，只有無人駕駛才是一個顛覆性的技術，希望通過智能駕駛，讓汽車最終成為一個移動的智能空間。

華為HarmonyOS升級用戶突破1000萬 金山辦公：WPS支持鴻蒙系統【下一頁】

王軍表示，在2025年之前，汽車的內涵首先是一輛車，但現在車確實有很多外延，首要的外延就是它能不能成為一個移動的智能空間。智能駕駛顛覆了車之後，最大的改變就是智能座艙，智能座艙的核心是應用，而應用最重要的一點是生態。

他續指，華為發布的Harmony操作系統核心還是生態，「生態一定不是碎片化的，一定不是某個車企的，一定是一個大家的生態」，未來10年中國能否形成一個在移動智能空間裡面的強大生態，將需要整個產業界一起圍繞這個目標努力。

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編輯：陳健婷

汽車 華為

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