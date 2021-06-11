【開市9點半】美國5月通脹創近13年新高　標指破頂納指齊升　時代天使傳場外交易大漲五成

（1）美國通脹超預期，5月CPI按年上升5%，增速創近13年新高，惟市場有充分預期，且就業數據向好，首次申領失業救濟金人數續創疫情新低，顯示美國經濟持續復甦，加上歐央行議息後放鴿，標指昨創即市新高，納指在亞馬遜帶領下，重返14000點關。港股夜期及騰訊ADR同時造好，下周一端午假期休市，3日假期前夕，憧憬升市過佳節。

【美國CPI】美國5月通脹按年升5% 超市場預期 增幅創2008年8月最高

【美國失業救濟金人數】美國上周首申領失業救濟人數降至37.6萬高於預期 續疫後最低 一文看清美國失業救濟金人數

【歐央行議息】歐央行維持三大關鍵利率不變 預計利率將保持在目前或更低水平

即睇開市9點半重點：

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（2）時代天使 （新上市編號：06699） 傳場外交易價曾見260元，一手（200股）帳面最多賺17400元。

【新股IPO】時代天使6699場外暗盤以5成溢價交易 一手帳面賺1.7萬、傳凍資逾5800億（不斷更新）

（3）微創醫療 （00853） 旗下的微創醫療機器人已向聯交所遞交上市申請。

【新股IPO】微創醫療機器人申請香港上市 高瓴資本持股逾8%

（4）銷售文件顯示，贛鋒鋰業 （01772） 配售4800萬股H股，配售價為99.2至101.35元，較上日收市價折讓5%至7%，集資最多48.65億元。

【TSLA概念股】贛鋒鋰業擬配股籌逾48億元 折讓5%至7%

（5）阿里巴巴 （09988） 據報啟動無人物流卡車的定義與研究。

【阿里巴巴造車？】阿里巴巴CTO：正研究無人物流卡車（附短片）

（6）有報道指，蔚來汽車（美：NIO）正籌劃推出一個新的品牌，定位低於蔚來，內部人士稱為副品牌，瞄準大眾市場。

【蔚來NIO】蔚來傳籌劃推出新品牌 董事長李斌：第二工廠已動工、料明年第三季投產

（7）百度 （09888） 撇吉利（00175），獨資20億人幣成立集度科技。

【百度造車】百度撇吉利獨資20億人幣成立集度科技 「與吉利一同決定股權結構」

（8）首季北水產品行情火爆，當中約有426隻基金於3月中上旬面世，由於普遍設有3個月封閉期，相繼到期解禁之下，關注會否再掀贖回潮。

426隻北水基金解禁 市場緊盯贖回潮

（9）長實 （01113） 據報正考慮放售倫敦甲廈。

【長實賣產】彭博：長實擬放售倫敦甲廈5 Broadgate、意向價逾110億元 大廈為瑞銀倫敦總部

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊