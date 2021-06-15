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【網絡攻擊】如何防範演變不斷的勒索軟件攻擊？

科技 08:30 2021/06/15

分享：

過去一年，不法分子不分行業發動各種勒索軟件攻擊，涉及醫療保健機構、臨床測試、校園和航運公司，對機構造成重大影響。最近亦有大型國際保險公司旗下的亞洲業務遭勒索軟件攻擊，導致香港和泰國等地的IT運作停擺。全球威脅型態報告顯示，勒索軟件攻擊趨勢持續，數目於 2020 年有所增加之餘，破壞力亦變得更大。

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勒索軟件攻擊趨勢持續演變  
勒索軟件的攻擊手法已轉趨精密，影響再不限於財務和生產力損失。現在愈來愈多加密資料被上傳網上，除了要求贖金之外，更會威脅不支付贖金的機構將所有資料公開或轉售他人，使受害方轉往暗網尋求服務，就勒索金額談判。此舉表面上是解決問題的直接辦法，但長遠只會使犯罪行為合理化。

再者，隨著 IT 和 OT 系統的融合，電網、運輸管理基礎設施、醫療系統等讓OT的邊緣出現了前所未有的威脅，因為該些工業物聯網裝置與人們的生活及安全息息相關。當它們受到攻擊時，嚴重情況可想而知。

如何預防勒索軟件攻擊
為免業務停擺，部分遭勒索軟件攻擊的機構或會繳交贖金，但此舉只會為其他網絡罪犯樹立不良先例。此外，即使繳付贖金亦不保證威脅會即時解除。

勒索軟件會藉助社交工程攻擊，捕捉人們的恐懼心理，誘導受害人在裝置上執行惡意程式碼。要緩解勒索軟件的威脅，企業可考慮：

  •     持續向員工灌輸社交工程攻擊的最新手法，以助他們了解注意事項。
  •     制訂零信任存取（zero-trust access）策略，當中需包含網絡分隔和微分隔。
  •     定時備份數據，並在網絡環境外離線儲存，以便快速復原。
  •     把網絡環境內的所有數據加密以免遭公開。
  •     定時演練對應策略，確保攻擊發生時所有有關人員知悉採取的措施，以減少停擺時間。  
  •     訂立常修補機制，機構在變更控制的過程中需要一個計劃，以便應對緊急狀況及修補漏洞。
  •     認真看待員工、家庭和學生的網絡安全訓練及意識。家居已是全新的分支，並成為進入核心網的媒介。

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以協作對抗勒索軟件攻擊

單單打擊個別機構的勒索軟件事故並不足夠，只有掌握充份的資料方能應對網絡威脅。網絡安全專家與執法部門共享情報，才是粉碎網絡犯罪集團的唯一有效方法。公私合作亦可助受害人復原加密數據，以減低由攻擊伴隨的風險和成本。網絡犯罪無疆界，當可靠的威脅情報加上全球的洞見時，公私營機構均能受惠，由被動變成主動應對。
此外，訂立應變手冊（Playbook）可助機構改進事件回應的能力。詳細了解網絡犯罪集團有助防禦者變得更強大，而機構藍隊（防禦方）的應變手冊可為他們提供對抗網絡攻擊的致勝策略。當揉合人工智能，以免落後於網絡犯罪份子，從而在攻擊周期中建立更完善細緻的回應。  

現今的勒索軟件攻擊將數據和性命致於風險之中，機構須採取更主動的方式，以即時的終端保護、偵測及自動化回應方案保障網絡。從技術層面而言，網絡衛生、零信任政策、網絡分隔以及數據加密以帶來保護。最後，人為因素與技術亦同等重要。與執法機構建立關係共享資訊和威脅情報，猶如應對勒索軟件的最後一塊拼圖。攜手合作就是戰勝網絡犯罪份子的唯一方法。 

撰文 : 馮玉明 Fortinet香港、澳門及蒙古區域總監

欄名 : Smart World

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