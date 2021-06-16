【營銷智慧@iM網欄】單頁式頁面五步曲 建立信任助推單一商品

單頁式頁面比傳統網頁更能建立客戶對商家的信任，因此亦能更有效率地引導消費。一個完善的單頁式頁面應具備以下五大元素，首先是闡述客戶痛點，如一家痛症治療中心為例，它們的服務正是治療痛症。那麼它們在單頁式網面首先展示的，不是其服務質素有多好、多專頁，而是道出大部份都市人都有的痛症問題，從而區分出你的目標客戶，因為只有同樣面對痛症的潛在客戶才會被頁面所指的問題產生共鳴。

當成功得到潛在客戶的注意後，其次就是分析痛點的成因。這個步驟的目的是令商家的形象更加專業，建立客戶對商家的信任度；然後就是解決痛點的方法。這時未必要急於將你的產品或服務引薦出場，可以先告訴潛在客戶一些能解決痛點的小方法，以此法加強客戶對你的信任度；當然，這些方法往往都伴隨某些缺點，當客戶在想到底有何最方便、簡單、直接的解決方法時，第四步才是Call to Action，讓閣下產品或服務出場的時候，商家可以在這部份盡情介紹產品或服務的功能、好處、使用方法等。當完成上述四個步驟後，商家亦不妨加入產品及服務見證，以加強客戶的信心。

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這五個步驟的目的顯易而見，就是篩選潛在客戶，引導他們建立對商戶的信任，最後才建議消費，這種單頁式頁面相對傳統網頁更有效，因為消費者一般較性急，他們希望以最一步到位的方式解決問題，惟傳統開放式網頁有大量按扭，客戶進入網站後隨意進入不同頁面，根本不能確保他們能短時間了解產品詳情，當中最常見的情況是客人看到產品價錢後，便會覺得不值，但其實他根本不知道產品價值所在。

然而，如果先令客戶產品信任，繼而了解產品詳情，即使價錢定得略高一點，如果物超所值的話，客戶也不會嫌貴。假設你患了一種難癒之症，曾有類似病歷的朋友介紹了你一位居於長州的神醫，即使路途遙遠你也會到長州一倘。無他，因為一般人都會對朋友十分信任，而且他有類似經歷，也會令你更深信不疑。但如果你只看到一個長州神醫的廣告，相信你也不會浪費時間到那裡，而製作單頁式頁面的原因正正是建立如朋友般的信任。

建立信任只是單頁式頁面的最大功用，相對製作傳統網頁所費不菲，再者由設計到文案，再到程式處理，亦往往要花很長時間。單頁式頁面就簡單得多，現在市面上有一些專為製作單頁式頁面而設的第三方平台，每月月費只需付數百元便可使用它們的服務，包括leadpages、wix及clickfunnels，只需跟著教程，便足以製作有效的單頁式頁面。

如嫌自學製作網頁麻煩，市面上的顧問公司亦可代勞，收費只是3000至4000元不等，製作時間最快能兩至三個工作天內完成。面對如此具彈性的時間、金錢成本，商家便能因應市場最新發展而推出相應的推銷策略，更能不斷Trial and Error，不斷找出頁面的問題，繼而快速優化。這是傳統網頁無可比擬的。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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