【Bitcoin】摩通分析師看淡比特幣前景　警告「比特幣熊市來臨」

▲ 摩根大通分析師團隊警告，比特幣熊市將會來臨，該行分析師Nikolaos Panigirtzoglou看淡比特幣前景，警告投資者「不要高興得太早」。

比特幣近日價格低位反彈，但摩根大通分析師團隊警告，比特幣熊市將會來臨，該行分析師Nikolaos Panigirtzoglou看淡比特幣前景，警告投資者「不要高興得太早」。

截至周四香港時間晚上10時，比特幣現報37,454美元，24小時內升6.5%。

比特幣5月表現為十年最差，詳見﹕【下一頁】

外電報道，摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在一份研究報告表示，根據該行對比特幣期貨與現貨在21天移動平均線的價差分析，目前比特幣現貨溢價情況「並不尋常」，反映機構投資者目前對比特幣需求疲軟。該行引述比特常過往價格表示，在2018年時，比特幣大部分時間都處於現貨溢價狀態，在那一年內，比特幣價格暴漲後，其後急跌7成。

摩通又指，比特幣在加密貨幣總市值份額開始降低，為熊市另一跡象。據CoinGecko數據，比特幣目前佔加密貨幣市值總份額約42%，比今年年初時的70%下降不少。該行表示，若比特幣份額重返50%，才會相信比特幣目前的熊市已經結束。

相關文章﹕

【Bitcoin】美國國稅局要求國會授權獲取加密貨幣市場數據

【Bitcoin】MicroStrategy發4億美元垃圾債 加碼押注買比特幣

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚