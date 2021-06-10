  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 23:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】摩通分析師看淡比特幣前景　警告「比特幣熊市來臨」

Hot Talk 22:22 2021/06/10

分享：

摩根大通分析師團隊警告，比特幣熊市將會來臨，該行分析師Nikolaos Panigirtzoglou看淡比特幣前景，警告投資者「不要高興得太早」。

比特幣近日價格低位反彈，但摩根大通分析師團隊警告，比特幣熊市將會來臨，該行分析師Nikolaos Panigirtzoglou看淡比特幣前景，警告投資者「不要高興得太早」。

截至周四香港時間晚上10時，比特幣現報37,454美元，24小時內升6.5%。

比特幣5月表現為十年最差，詳見﹕【下一頁】

外電報道，摩通分析師Nikolaos Panigirtzoglou在一份研究報告表示，根據該行對比特幣期貨與現貨在21天移動平均線的價差分析，目前比特幣現貨溢價情況「並不尋常」，反映機構投資者目前對比特幣需求疲軟。該行引述比特常過往價格表示，在2018年時，比特幣大部分時間都處於現貨溢價狀態，在那一年內，比特幣價格暴漲後，其後急跌7成。

摩通又指，比特幣在加密貨幣總市值份額開始降低，為熊市另一跡象。據CoinGecko數據，比特幣目前佔加密貨幣市值總份額約42%，比今年年初時的70%下降不少。該行表示，若比特幣份額重返50%，才會相信比特幣目前的熊市已經結束。

相關文章﹕

【Bitcoin】美國國稅局要求國會授權獲取加密貨幣市場數據

【Bitcoin】MicroStrategy發4億美元垃圾債　加碼押注買比特幣

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 比特幣

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期升百點洗頹氣　騰訊ADR高港1.4%　北水走資16億（不斷更新）

下一篇文章

【蔚來NIO】蔚來傳籌劃推出新品牌 董事長李斌：第二工廠已動工、料明年第三季投產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高