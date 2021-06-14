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【數據管理】提升企業敏捷性　運用DBaaS提升數據庫管理

科技 08:30 2021/06/14

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眾所周知，數據庫系統是維持企業日常營運不可或缺的一環，隨著企業不斷地推動業務轉型，數據庫管理的工作也日趨複雜。為確保系統能按預期運行，數據庫管理員（Database Administrator, DBA）需要花費更多時間來維護企業數據庫的一致性和安全性，導致他們無法將其本身價值發揮在其他更重要的地方。 

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使數據庫管理員的工作更具挑戰性的因素有許多，尤其在數碼轉型下，大多數香港企業認為有必要將業務遷移到雲端，但卻很難一步到位；Nutanix 2020香港《企業雲指數》報告就指出，即便幾乎所有的香港受訪企業（98％）都將整合混合雲架構視為最理想的IT模式，但其中只有35％的香港受訪企業預期能在未來五年内成功轉型爲完整的混合雲環境。然而，同時管理非整合雲端和傳統數據中心的難度更高。 

數據量不斷升  更缺人才
企業在面臨技術人才短缺的同時，還需緊貼遵從不斷發展的行業規管。數據量只會不斷增加，數據管理員需要管理越來越龐大的資產，以及更頻繁地調整部署。重複的工作和耗時的等待為數據庫管理員帶來了巨大的壓力，也為企業帶來了更高的成本。不論在哪個行業，時間就是金錢。 

因此，如何選擇正確的解決方案，讓資料庫管理變得既輕鬆簡單又快速，就變得至關重要，而數據庫即服務（Database-as-a-Service, DBaaS）的自動化功能，正好為此帶來了希望。首先，它可以支援數據庫管理員的工作，快速且大規模地自動執行數據庫配置，大幅簡化工作量。其次，當數據出現問題時，數據管理員可透過DBaaS迅速重新配置、複製及修補數據庫，過程僅需數分鐘，大幅提升系統時效性與安全性。 

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簡化操作是管理數據庫最大的挑戰之一。而RBL銀行就是一個很好的案例實踐，其透過DBaaS，只要一鍵即可管理、更新和還原大量數據，使得數據庫管理員的工作時間和精力不再只集中於低回報工作。從業務角度來看，此舉完全合理。透過降低複雜性來減輕數據庫管理員的負擔，讓他們能專注於更高效能的架構設計、改善資料庫以及安全性規劃等，助他們更輕易把握新機會和回應客戶需求。 

企業變革沒有放緩跡象，DBaaS的創新則可助香港企業輕鬆跟上世界變化的步伐。 

撰文 : 陳耀聰 Nutanix香港及台灣區資深技術總經理

欄名 : Smart World

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