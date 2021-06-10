【美股焦點】美國核心CPI按年增3.8% 標指創歷史新高

美國周四 (10 日) 公布5月消費者物價指數 (CPI)按年升5%，創2008年8月以來最大升幅，至於撇除食品和能源的核心CPI則按年增 3.8%，增幅創1992年以來最高；按月計算，5 月CPI環比增長0.8%，增幅為2009年以來最高，核心CPI則月增0.7%，數據高於市場預期。

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消息刺激美股上揚，標普500指數升4248.25點，創下歷史新高，道瓊斯工業平均指數升235點，報34683點，納斯達克指數亦未有受通脹預期升溫影響，開市升119點，報14031點。

由各類CPI指標所見，上月CPI的升幅主要由二手車、交通服務和服飾類價格所帶動，二手車與卡車類的商品價格按月升7.3%，交通服務類商品則按月增 1.5%，惟汽車股未有受消息帶動，通用汽車（GM）跌62美元。

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