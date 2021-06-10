【加密貨幣】MicroStrategy發債買比特幣 或令聯儲局成首央行投資比特幣?

美國軟件公司MicroStrategy（MSTR）周二宣布發債5億美元，以加大注碼買入比特幣，是首家以投資比特幣為發債目的的企業，但截至3月底，追蹤高息債市場的iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF（HYG）持有0.01%的MicroStrategy債券。

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因應疫情影響企業營運，聯儲局去年宣布以買入高息債ETF形式投資於高息債，如聯儲局至今仍持有該ETF，則反映局方間接支持MicroStrategy投資於比特幣，與當局對加密貨幣抱懷疑態度大相徑庭。

彭博ETF分析師Athanasios Psarofagis坦言，雖然佔比只是少數，但他仍然感到訝異，他又指基金經理在構成投資組合時有一定決定權，故他們或在構成指數是加入了部份MicroStrategy的債券。而除HYG外，iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF（USHY）亦持有少部份MicroStrategy債券。

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