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【iBond2021】光大新鴻基溫傑：iBond每年有2厘息 是抗通脹的不二之選

股樓投資 21:07 2021/06/10

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通脹問題成為了近期投資市場的重中之重，要如何抗通脹？

「抽iBond！」光大新鴻基高級副總裁、財富管理策略師溫傑二話不說。

溫傑進一步說，iBond每年有2厘息，完全是助投資者對抗通脹的不二之選，加上其價格又不會有太大變動，不用擔心像股票般大起大落。然而，買iBond有別於抽新股，投資者希望能增加新股的中籤率當然要抽多幾手，但由於iBond是採用循環機制，每人先派一手，餘下的再分配，根據往績最多都是分得6至8手，故用不着斥資巨額去認購，反而全家出動分散去抽，勝算會更高。至於抽到後是否放在一旁等收息就算？溫傑認為長短綫持有皆可，「因為正常會有2厘息，通脹升就再加，假設掛牌首日就升到105、106元，或上市一個星期其升幅已經相當於未來一兩年的利息，都可以考慮在105元以上沽出，始終錢在自己手裏是最好的。」

買金抗通脹如賭博 分析師指金價與通脹不相關，見【下一頁】

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記者：張以正

iBond 港股 IPO

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