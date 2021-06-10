【室內裝修】年輕夫婦擲30萬 裝修300呎「清水樓」居屋 一開二 預留BB房為三人世界作準備

成功置業相信是絕大部分香港市民的夢想，但未婚者與已婚者的設計已經可以各有不同，更何況已婚人士需要考慮到未來會否生小孩而作出的裝修。今次裝修個案是一對年輕夫婦，他們是首次置業，同時又有計劃在未來生小朋友，於是找了裝修公司San Marino Interior Design進行設計以及裝修。

是次裝修單位位於長沙灣凱德苑，實用面積約310平方呎，戶主全個裝修連傢私訂造用了約30萬。凱德苑於2020年10月落成，是房委會的居者有其屋計劃屋苑之一，屬新建居屋。戶主因為新居屋交樓將不附任何裝修外飾，俗稱交「清水樓」，所以收樓時，單位全都是白色油漆牆身、水泥地板，大部分單位亦沒有間隔牆，需要業主自行設計單位間隔因為居屋收樓，所以無論如何都要裝修。

單位以北歐風格裝修，主要使用淺色及木系作為主基調。地板則是用類似木紋的地板磚，令單位更加耐用。在房間設計上，設計師考慮到戶主有育兒的計劃，因此在設計上巧妙地把原來一房單位變成兩房，主人房用上玻璃間隔，令到有兩房之餘有不會侷促，大大提升房間的透光度，同時亦加強整體空間感。而育兒房的設計，最為特別之處是在於它的靈活性，因為戶主目前暫時還沒有小朋友，但未來是有計劃的，不過屆時過程可能都以年來計算，所以設計重點在於現時可作書房用途，未來才給小朋友使用。

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為了增加空間感，設計師除了改建房間外，也更改了廁所門位置，以及將廚房變成開放式廚房。另外，亦預留不少儲物空間，令到業主更有效地靈活運用每個生活區域，沒有浪費任何角落。

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被問到在裝修該單位時有否些深刻的要求，裝修公司表示，戶主希望在有限的鞋櫃內放入吸塵機，但由於空間較少，在設計上已經思考了戶主兩夫妻會有大概鞋數，所以非常難增加可以放置吸塵機的位置，因此最後只能夠在其他地方安置吸塵機。而在設計上的限制或困難，設計師認為並不多，主要是考慮到戶主的育兒需求以及有限空間，必須在相對少的空間中盡可能用盡每一呎，增加空間感及儲物位置。

具體費用： 打拆工程：約1.5萬 水電工程：約2萬 泥水工程：約8萬 木器工程：約3萬 油漆工程：約2.5萬 新造傢私：約10萬 其他雜項：約3萬 總共：30萬

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圖片及資料由「San Marino Interior Design」提供。

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責任編輯：羅浩濂