【本土文化】手繪港彩瓷器買少見少　「粵東磁廠」港彩技術瀕失傳 （多圖有片）

▲ 九龍灣仍有「隱世」港彩瓷器廠－粵東磁廠

香港的製造業幾近式微，但原來九龍灣仍有「隱世」港彩瓷器廠－粵東磁廠。成立於1928年， 粵東磁廠可算是與香港的發展之路同行。第三代負責人曹志雄分享道，「廣彩」技藝由他的爺爺由廣州帶來香港，經過中西文化交匯，演變成現時的「港彩瓷器」。

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「港彩」是一種釉上彩，以前從中國、日本等地採購白瓷，再由經驗老到的師傅在瓷器繪畫圖案。經過高溫燒製後，瓷器不掉色並可以放上食物。當年粵東磁廠最鼎盛的時候有多達300名師傅。曹志雄表示，洋行如太古、怡和等，社會名人如鄧肇堅、李福樹，甚至連美國艦隊的軍官、英軍，亦是粵東磁廠的客戶。

為甚麼是粵東「磁」廠？

時移世易，行業逐漸走下坡，不論是酒店業務、或是出口都比以前少。近年卻有不少本地人特地登門造訪，到粵東磁廠一睹港彩瓷器。曹志雄指：「隨著多了媒體報道，便多了本地人上來。好像年輕人的經濟條件亦不錯，剛才亦有太太看到媒體報道上來尋寶、訂貨。」不少港人亦對「粵東磁廠」的「磁」感好奇，他解釋由清朝至民國期間，「磁」同「瓷」也是通用，「現時日本也是用『磁』代表瓷器。」

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然而時至今日，廠內只剩下兩三名師傅以兼職形式工作。技藝逐漸失傳，解決生產問題、吸引本地客，成為曹志雄最急切解決的問題。以往港彩瓷器的所有圖案都是「白手」畫，黑色線條都是師傅親手畫的構圖，完成後再給下一名師傅填色加彩。當中最難就是繪畫構圖，特別是廣彩有很多線圈。曹稱，到了後期，黑色線條便可以用蓋印代替，但亦很講究手工。蓋印亦有分顏色深淺、位置是否準確，全憑師傅的造詣。除了蓋印，瓷廠亦會用貼花技術，把圖案印出來，在瓷器上燒完再加彩，以改善生產流程。

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記者：葉泳珊