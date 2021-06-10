  • 29°C
香港時間 : 2021610日 (四) 21:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】時代天使6699傳公開發售超額認購約2000倍

股樓投資 20:23 2021/06/10

分享：

內地隱形矯治服務商時代天使（新上市編號：06699）昨日已截飛，市傳其公開發售部分錄得超額認購約2,000倍，成為繼諾輝健康（06606）之後，今年超額認購倍數第二多的新股，料凍結資金約5,800億元。而稍早前有消息指，時代天使錄得逾70萬人認購，遜於市場預期，該股並將以上限每股173元定價。

科濟藥業2171傳以上限32.8元定價，見【下一頁】

從事口腔隱形矯正的時代天使，招股以來反應熱烈，據悉其公開發售部份錄得逾70萬人申購，至於孖展認購，綜合多家券商數據，時代天使錄得2431.1億元孖展，相當公開發售部分募資2.91億元，超額認購834倍。

延伸閱讀：中國聯通獲廣播電視節目制作經營許可證 將推出自家動畫作品

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

時代天使（06699） 港股 IPO

上一篇文章

【iBond2021】光大新鴻基溫傑：iBond每年有2厘息 是抗通脹的不二之選

下一篇文章

【轉廢為材】Nike回收兩萬對運動鞋轉化出再生材料 打造全港首個Nike Grind 特色籃球場 將藝術、環保與運動結合

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目