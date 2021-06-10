【新股IPO】時代天使6699傳公開發售超額認購約2000倍

內地隱形矯治服務商時代天使（新上市編號：06699）昨日已截飛，市傳其公開發售部分錄得超額認購約2,000倍，成為繼諾輝健康（06606）之後，今年超額認購倍數第二多的新股，料凍結資金約5,800億元。而稍早前有消息指，時代天使錄得逾70萬人認購，遜於市場預期，該股並將以上限每股173元定價。

科濟藥業2171傳以上限32.8元定價，見【下一頁】

從事口腔隱形矯正的時代天使，招股以來反應熱烈，據悉其公開發售部份錄得逾70萬人申購，至於孖展認購，綜合多家券商數據，時代天使錄得2431.1億元孖展，相當公開發售部分募資2.91億元，超額認購834倍。

延伸閱讀：中國聯通獲廣播電視節目制作經營許可證 將推出自家動畫作品

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正