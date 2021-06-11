【機迷熱話】手遊《戰車世界：閃擊戰》全球下載量超過1.7億次　推出更新版本及特殊裝備

▲ 《戰車世界：閃擊戰》8.0 更新版本中的圖形效果更加逼真。

戰遊網（Wargaming.net）日前正式宣佈，旗下手機遊戲《戰車世界：閃擊戰》全球下載量超過1.7億次。為歡慶該手遊上架7週年，稍後將推出8.0更新版本，全新美國重型戰車系列亦同時面世。

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《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示創造該手遊的團隊堅持在周年慶時推出更新版本以及特殊裝備系列，目的為與玩家一起慶祝這個特別的節日。

該團隊於日前針對遊戲中的圖形進行大規模改良，使戰場的整體視覺體驗更加逼真，期望更逼真的圖形效果能為玩家帶來全新的遊戲體驗。戰遊網指，8.0更新版本中的圖形效果更加逼真，如車身在浸泡過水面後將呈現出濕浸的效果，車身的金屬表面亦會變得更光亮。

戰遊網續稱，為答謝多年來玩家對遊戲的支持，《戰車世界：閃擊戰》將於本月頒發「玩家獎勵」以表揚玩家於遊戲中的成就。另外，廣受玩家喜愛的Mad Games與Uprising 遊戲模式也將短暫返回遊戲。

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責任編輯：陳泳如