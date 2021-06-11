【全球芯片慌】韓國擬為半導體企業員工接種疫苗　已致函三星和LG等企業

全球芯片短缺影響全球製造商，尤其是汽車製造商。為避免韓國芯片生產因疫情中斷，韓國政府正考慮讓對該國經濟不可或缺的半導體企業員工接種疫苗。

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據路透社報道，韓國政府在周四表示，正考慮為芯片和電子公司等關鍵企業的工人接種疫苗，以最大程度地減少生產中斷的可能性。報道指出，勞動部已致函三星電子 、SK 海力士 和 LG 電子 等公司，尋求有關其 COVID-19 疫苗接種需求的信息。韓國疾病控制和預防機構 （KDCA） 和勞動部表示，他們正在與其他政府機構討論選擇方案，但尚未確定具體細節。

據悉，韓國政府現時正試圖加大接種力度，其正在考慮的一項計劃是為持續運行單位的工人以及對經濟至關重要行業的人員提供疫苗。政府還透露，將計劃加快與其他國家就打開旅行泡泡（ travel bubble ）的談判。韓國總理金富均表示，韓國希望重新開放與新加坡、台灣、泰國和關島等國家的旅行，讓人們無需隔離即可訪問兩地。韓國交通部和文化部表示，他們只允許在旅行泡泡計劃初始階段已完全接種疫苗的人參加團體旅遊。

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責任編輯：張凱琳