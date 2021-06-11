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【航空新知】SpaceX與航空公司合作　推出機上Wi-Fi服務

科技 09:00 2021/06/11

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科技狂人馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司SpaceX，除致力研發太空科技外，亦積極拓展航空服務。近日，有旗下高層指出，SpaceX正和數間航空公司討論，在航班中提供 Starlink寬頻網路服務，正式加入航空Wi-Fi的競爭中。

【每日焦點】蘋果AR頭戴式裝置配備15個鏡頭　Nikon今年內停止日本生產相機

據外媒the Verge報道，在昨日召開的「航空連結情報高峰會」（Connetcted Aviation Intelligence Summit）中，Starlink副總經理Johnathan Hofeller表示，SpaceX正與數間航空公司洽談，在航班中提供Starlink寬頻網路服務，而其航空Wi-Fi專用的設備正在開發中，希望在不久的將來可將該產品安裝在飛機上。

SpaceX自 2018 年以來，在提供全球寬帶互聯網覆蓋所需的大約 4,400顆衛星中發射了近 1,800 顆，主要用於服務沒有光纖連接的農村家庭，到目前為止已有數萬使用者。Hofeller 表示，Starlink 下一代的通訊衛星，將會全面運用「衛星間連結（Inter-Satellite Connectivity）」技術，確保飛機上的 Wi-Fi 使用體驗順暢。但目前還無法確定，Starlink 的航空 Wi-Fi 速度，能否達到現有家用網路的 100MB 下載，20 MB 上傳水準。

Hofeller 透露，消費者非常需要比現有同軌衛星 WiFi 更好的網路品質，航空公司須用更好的設備以回應客人需求，因此，SpaceX 有信心在現時競爭激烈的航空 Wi-Fi市場中取得勝利。

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責任編輯：張凱琳

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