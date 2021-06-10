【歐央行議息】歐央行維持三大關鍵利率不變　預計利率將保持在目前或更低水平

歐央行維持三大關鍵利率不變，並確認其非常寬鬆的貨幣立場。歐洲央行主要再融資利率0%，預期0%，前值0%。歐洲央行存款便利利率-0.5%，預期-0.5%，前值-0.5%。歐洲央行邊際貸款利率0.25%，預期0.25%，前值0.25%。

歐洲央行表示，預計利率將保持在目前或更低的水平，直到預測時期內通脹前景趨向接近但低於2%的水平。緊急抗疫購債計劃（PEPP）將至少持續至2022年3月底，買債步伐會大幅高於首季。歐洲央行確認PEPP規模在1.85萬億歐元。繼續APP項目每月200億歐元的購買速度，並繼續在再融資和TLTROS中提供充足的流動性，APP債券投資將持續到加息後較長時間。

歐洲央行行長拉嘉德出席媒體發佈會時表示，歐央行預計今年年內通脹將持續上升，但預料明年年頭將會有所回落。該行上調通脹預測，預計2021年通脹將達1.9百分點，比3月預測時上升0.4個百分點，並預計明年通脹達1.5個百分點，比早前預測上升3個百分點。

拉嘉德表示，歐洲央行將繼續視乎市場情況購債，又指現時討論降低買債速度尚且言之過早。

（第二版﹕拉嘉德發言）

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編輯：賴奕羚