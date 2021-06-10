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【大行點睇】瑞銀指中國資本市場改革處正確軌道 首予中金公司「買入」評級

股樓投資 19:46 2021/06/10

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瑞銀發表研究報告指，雖然對中國資本市場改革看法較保守，但隨著政策監管持續發展及產業整合，相信中金公司（03908）會成為受惠者之一，首予其「買入」評級，目標價30.6元，與現價計，潛在升幅逾四成。

【大行點睇】高盛料本地地產行業勢頭維持強勁 更新覆蓋股份目標價【見下頁

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該行指，雖然近期大市疲弱，包括日均成交量、基金發行及IPO，但相信中國資本市場改革仍處於正確軌道，並具中期催化劑，如持續的國際化進程、進一步放寬股本融資和衍生工具等。該行相信，中金在投資銀行與衍生工具的領導地位可支持未來3年股本回報率的擴張，預期股本回報可由今年10.5%，擴至2023年的13.5%，而目前H股較A股折讓幅度達70%，可見其潛在增長仍未完全反映。

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記者：郭秀慧

瑞銀 潛在升幅 經濟 買入 目標價 成交 中金公司（03908） 投資銀行 IPO 行業

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