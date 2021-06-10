【轉廢為材】Nike回收兩萬對運動鞋轉化出再生材料 打造全港首個Nike Grind 特色籃球場 將藝術、環保與運動結合

隨著氣候變化問題愈趨嚴重，企業對ESG（Environmental, Social, Governance；環境、社會、企業管治）更為著重，並積極展開解決方案。其中國際運動品牌Nike也期望達到「零廢棄」及循環再生兩大願景，認為產品不應只是被人們喜愛和使用，認為應該辰為產品延長壽命及重新賦予使命。

【打疫苗有獎抽】李嘉誠基金會及長江集團推 2,000萬元禮券大抽奬 頭獎可獨得500萬元禮券 用來買長實樓交港燈電費都得，詳見【下一頁】



最近Nike就把這全球願景延伸於香港實行，為氣候變化及本地社區作出貢獻，打造出「石籬 Grind 主場」。以上特色籃球場位於基滙資本旗下的葵涌號石籬商場一期的天台，是結合了可持續性及藝術元素改建而成的社區籃球場，球場地面以二萬對回收運動鞋製成的 Nike Grind 舖設而成。Nike Grind 是由回收運動鞋、塑膠瓶及生產廢料包括橡膠、泡沫、纖維、皮革和織物合成物等製造而成的再生材料。

多角度睇「石籬 Grind 主場」:

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



Nike Grind 起源於 1992 年一個純粹的理念──把舊球鞋重新賦予使命及意義。幾十年來，這理念己發展成為全球可持續發展計劃，並將永遠為堆填區帶來正面的改變。 Nike最近也發表了 2020 財政年度《影響力報告》，制定了新的五年目標，將專注於人類（PEOPLE）、地球（PLANET）及鼓勵下一代「動起來」（PLAY），以行動實踐計劃並向前邁進， 鼓勵垃圾亦可被重新賦予使命及再生利用。



而是次Nike打造「石籬 Grind 主場」，邀請了同樣重視可持續發展的著名插畫家兼玩具設計師 James Jarvis 打造了充滿色彩的 Nike Grind 球場地面，把社區球場重塑成一幅巨型公共藝術畫布。「石籬 GRIND 主場」將成為社區的聚腳點，讓社區中的青少年「動起來」，透過積極參與運動發掘自己的潛能並建立自信。

【兼職筍工】香港基督教青年會請兼職運動助理 時薪50元至52元 職位內容一覽，詳見【下一頁】



同時，Nike 特別把全球 Reuse-A-Shoe 舊鞋新生企劃伸延至「石籬 GRIND 主場」，成為於香港的先導地點。將會從社區收集舊運動鞋，轉化成有用物料，並透過藝術作品甚至其他形式，賦予舊運動鞋新的生命。於 90 年代首次推出至今，Nike 的 Reuse-A-Shoe 已成功把3,200萬對運動鞋重新賦予意義。



是次Nike亦啟動了 「Made To Play」社區項目，特別選址前身是徙置區的老屋邨石籬邨，自成一角的社區被超過 10 間中小學圍繞著。社區內居住環境較為狹窄，加上沒有足夠休嬉的地方，小朋友難以得到足夠的運動去培養健康的生活模式。這個全新改建而成的籃球場，包括一個標準及一個兒童籃球場，將為弱勢社群的孩子和家庭提供一個共享的體育社區中心，為他們服務。

【網民熱話】中環銅鑼灣很多「吉鋪」 認為香港人無消費意慾 網民激辯反應兩極，詳見【下一頁】



「石籬 GRIND 主場」詳情：



公眾開放日期: 2021 年 6 月 25 日 (星期五)

地點: 新界葵涌圍乪街 6 號石籬商場一期天台

Reuse-A-Shoe 舊鞋回收計劃詳情:

日期: 由 2021 年 6 月 11 日起

地點: 葵涌大隴街 110 號石籬(二)邨商場 2 樓中庭

備註: 此計劃接受所有運動鞋，但涼鞋、高跟/皮鞋、靴子或任何含有金屬配

件的鞋（如防滑釘或釘子）均無法被回收。從 REUSE-A-SHOE 計劃中所收集

到的所有舊運動鞋將被送往本地可持續發展創意工作室進行回收並賦予新

的生命。