【藝術有價】意大利藝術家創作「看不見的雕塑」 　以14萬港元成交

藝術無價，近日意大利藝術家加努（Salvatore Garau）創作了一件「看不見的雕塑」，並於上月中在一場線上拍賣會以1.5萬歐元（約14萬港元）成交。

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藝術品名為Io Sono（中譯：我是），是一個是無形的雕塑，尺寸是大約 150 x 150 厘米，可在私人住宅展出。加努重申，在充足的空間展出作品，能夠幫助集中思緒。而買家將會收到一份由加努簽名並蓋章的證書和說明書。

加努解釋這件藝術品是根據德國著名物理學家海森貝格（Heisenberg）的不確定原理製作，「真空即是一個充滿能量的空間，根據海森堡測的『不確定性原理』，空無一物都有重量，它具有能量，可以凝聚並轉化為粒子，轉化為我們。」

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責任編輯：黃苑筠