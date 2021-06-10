【大灣區】GoGBA一站式平台正式推出　三大服務範疇助港商拓大灣區機遇

▲ 香港貿發局聯同廣東省正式推出GoGBA一站式平台，協助港商及外商拓展大灣區內地市場。

為協助港商及外商把握大灣區機遇，香港貿發局聯同廣東省正式推出GoGBA一站式平台，通過三大服務範疇包括(1)資訊、(2)培訓、諮詢、(3)活動及支援平台，協助港商及外商拓展大灣區內地市場。



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即日起投入服務的GoGBA「灣區經貿通」數字平台，以微信小程序作為主要平台。平台與廣東省、大灣區各市政府及有關部門合作，提供市場政策及市場的信息、以及有關優惠補貼、商務支援等大灣區重要經貿資訊。小程序亦提供商務出行的實用工具，例如健康資訊、跨境交通、地圖、公共服務，以及個人稅務等，為跨境商人提供便捷的資訊服務工具。

香港貿發局深圳辦事處內亦正式增設「香港貿發局大灣區服務中心」，與香港貿發局中小企服務中心合作，提供商務資料、諮詢服務及定期舉辦培訓及交流活動。

香港貿發局已與合作夥伴廣東省推進大灣區建設領導小組辦公室、深圳市貿促委、福田區人民政府及五個大灣區內地城市及地區簽署合作協議，在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、東莞、中山等大灣區城市開設「GoGBA港商服務站」。除此之外，香港貿發局現有的「T-box 升級轉型計劃」由香港延伸到深圳及大灣區各城市，加上數碼學堂 (Digital Academy) 和電商學堂 (E-Tailing Academy)，為中小企業提供有關電商和數碼業務的培訓。

現時，香港貿發局已利用網上和實體混合模式，舉行展覽會及大型會議。該局亦會在情況許可下，計劃安排企業代表團、商貿交流等不同類型項目。其中，該局計劃於12月與廣東省政府在大灣區合作舉辦首個「粵港合作週」，以在廣州舉行的「創新升級．香港論壇 (SmartHK)」及在深圳舉行的「港．潮流(Chic HK)」作為旗艦活動。

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責任編輯：蘇穎琪