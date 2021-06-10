[iBond 2021]︰專家料i Bond旺丁又旺財 兩大主因

通脹掛鈎債券(iBond，新上市編號:04246)最後衝刺，明天(6月11日)下午2時正式截止，而主打孖展兼以零成本搶客的券商，普遍提早一天於今午(10日)截飛，綜觀有報數的5間券商，累計現金及孖展認購額共約92億元，以及吸客逾18萬人，包括耀才證券(01428)約35億元及吸客71800人，富途約33億元及吸客約7萬人，輝立證券吸客約1.5萬人及吸金約10億元，致富證券吸客逾1.6萬人及吸金9.15億元，信誠證券吸客逾1.2萬人及5億元。

大飛重注 信銀國際客斥200萬申購

此外，陸香港亦吸1.5億元。銀行方面，信銀國際接獲大戶斥近200萬元申購，而總認購額有雙位數升幅，反應熱烈。上商也指iBond反應踴躍。

輝立證券企業融資經理陳英傑今晚回應本報查詢指，該行在iBond的認購額突破10億元，以及超逾1.5萬人下注。預計市面最終約有60萬人申請，但凍資僅約400億元，未必闖新高，畢竟市民深諳抽5手(每手1萬元)以下已足够，採全家總動員的人海戰術，毋須瞓身入重注。

信誠證券聯席董事張智威回應本報查詢指，今午在iBond的認購額累計吸金約5億元，以及累積吸客12,263人。而官債有兩厘包底息，且料首掛的造價高見104元，一手帳面有望賺400元，因此預計今年的反應踴躍，可能最終吸引逾60萬人申請，凍資或高達600億元。

致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午透露，中港疫情反覆再累股市波動，熱錢遂轉投iBond，該行再錄得大飛，3名大客各自豪擲100萬元，以現金重注抽大飛，且另有4人分別大手申購65萬元、80萬元、90萬元、以及95萬元;而平均認購額為5.55萬元。此外，該行累計約有16,514萬名客戶下注，較去年增加40%;累計吸資突破9.15億元，更驟增逾1.1倍。官債於明午截止，相信巿面最終約有65萬到70萬人入票，凍資介乎450億至500億元。

業界預計今年iBond旺丁又旺財，要是吸引60萬人抽官債，將打破紀錄創新高，因最旺場的2015年，認購人數為59.8萬人。假如吸資額逾500億元，也刷新紀錄，畢竟最勁的2012年只凍資498億元。分析指，i Bond受捧有兩大主因，分別為:1、保證年回報遠勝定期存款，比併港元定存，一年的高息王僅0.7厘，市面有雙冠王，由騰訊(00700)、工銀亞洲及港交所(00388)有份的虛擬銀行、富融(Fusion Bank)提供;同樣，小米(01810)牽頭的天星(AirStar Bank)一年期亦有0.7厘，遠遠跑輸iBond兩厘包底息。2、港股波動，受疫情反覆所累，六絕月下，股市如過山車，恒指更7連跌，未重上兩萬九。反觀，本港通脹重臨下，捧場客若長揸官債3年至到期日，回報有望超逾兩厘墊底息。

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記者:曾桂芬 責任编輯:李勝君