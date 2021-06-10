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全球最低企業稅或現變數 英國爭取豁免倫敦金融業

環球經濟金融 21:47 2021/06/10

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英媒指英國正致力遊説並爭取豁免倫敦金融業，部分歐盟國家支持，料全球最低企業稅或出現變數。

七國集團（G7） 上周六（5日）達成協議，同意把全球最低企業稅率定為15%。但英媒指英國正致力遊説並爭取豁免倫敦金融業，部分歐盟國家支持，料全球最低企業稅或出現變數。

Amazon或逃過全球企業稅 徵稅制度有漏洞 【下一頁】

G7財長上周六主要在兩方面達成協議，首先是訂立全球最低稅率為15%，其次是允許各國根據企業在該國市場銷售額，對大企業賺取的利潤徵稅。

目前仍未知包括銀行、投資基金、保險、對沖基金等金融業務，會否獲豁免全球最低企業稅。

全球最低企業稅擬定15% 愛爾蘭年收或少20億歐元 【下一頁】

《衛報》引述G7談判消息人士指，英國與部分歐盟國家試圖推動金融服務業可獲豁免。據悉，歐洲國家主要是針對Facebook等美國科技巨企，不希望全球最低企業稅會牽涉太多行業或企業。

目前於倫敦營運的幾間大型銀行，業務都主意集中於海外。而匯豐銀行是英國收入最高的銀行，逾半收入都來自中國市場，而渣打銀行的業務則主要集中在亞洲和非洲市場。英國憂慮全球最低企業稅實行後，或會對當地銀行也造成打擊。

美國推動英國在内的多國進行談判，希望這些國家取消數碼服務稅，並達成全球最低企業稅協議。英國財政部卻料能透過全球最低企業稅獲益。

20國集團（G20）下月在威尼斯開會時將討論G7新協議，目標是於10月前達成最終協議。

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