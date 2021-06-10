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426隻北水基金解禁 市場緊盯贖回潮

股市 19:14 2021/06/10

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今年內地新推712隻公募基金，市料約有六成的封閉期開始解禁，但暫未悉涉資多少。

內地今年共有712隻公募基金推出，首次募集吸資逾1.3萬億元（人民幣，下同），分析指，首季北水產品行情火爆，當中約有426隻基金於3月中上旬面世，佔總數高達六成，普遍設有3個月封閉期，冀在波動市限制短炒贖回，以免妨礙基金初期運作，到頭來有礙回報，如今相繼到期解禁，市場關注會否再掀贖回潮。與此同時，基金開放申購，作為中介商的銀行為吸引新客戶認購，爭相打折，下調認購費，若能吸資，業界憧憬可抵銷贖回的影響。

3大迹象 投資者興趣漸升溫
此外，內地公募基金的銷情呈現回暖狀況，內地媒體指有3大迹象，顯示投資者對北水產品的興趣逐漸升温，包括︰

1、平均募集金額持續上升，若以主攻股票的主動權益類基金為例，6月平均吸金15.67億元，較4月陷低谷時的9.81億元，驟增近六成，亦比5月的10.81億元多。不過，內媒暫未透露6月至今新產品的總募集金額。

2、第二季首隻「百億基金」再現，這熱賣爆款產品是來自名牌基金公司、易方達旗下悅夏一年持有混合基金，推售兩天已勁吸129.25億元，提早超額完成。而嘉實領先優勢基金也提早結束發售期，成功吸金80億元，達致目標上限。

3、基金投資等字眼再上熱搜榜，近年內地「基民」的新開戶口，逾半是Z世代等80、90後，熱衷上網追買當紅產品。再者，網紅近期又以投資基金為話題，即使現市況買賣基金的賺錢效應，遠不及今年初中港大時代的牛市局面，但至少重新吸引新生代對基金的興趣。

記者︰曾桂芬 責任編輯︰李勝君


 

港股 A股 基金 股票 網紅 銀行 人民幣 吸資 贖回 公募基金

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