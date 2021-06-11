【打針有獎抽】為鼓勵港人接種疫苗　帝盛推共1,000晚免費酒店住宿

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【大行點睇】料擴大社區團購投資 野村降京東每股盈利預測
為響應香港業界和社會推動新冠疫苗接種計劃，帝盛酒店集團公布送出500份奬賞予接種疫苗的市民，每份奬賞為兩晚世界各地的免費酒店房間住宿。帝盛的合作夥伴Agora Hospitality Group亦為此次活動贊助該集團旗下在東京、大阪和金澤地區合共 300 晚的免費酒店房間住宿。
帝盛送出的合共1,000晚（價值港幣 120 萬元）免費酒店房間住宿將經由香港總商會安排抽獎及公布得獎名單。完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民即可登記參加抽獎，並有機會贏取有效期至明年（2022 年）12 月底的免費酒店住宿，於環球指定酒店免費入住。凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗，並能出示相關証明的合資格人士，即可參加【「種種」有賞IT TAKES TWO TO TRAVEL】抽獎活動。集團將稍後透過香港總商會公布計劃詳情。
是次抽獎活動的全球酒店一覽表
|帝盛酒店及度假村
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香港
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馬來西亞
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新加坡
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中國內地
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英國
|Agora Hospitality Group
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日本
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責任編輯：黎淑雯