【打針有獎抽】為鼓勵港人接種疫苗　帝盛推共1,000晚免費酒店住宿

為響應香港業界和社會推動新冠疫苗接種計劃，帝盛酒店集團公布送出500份奬賞予接種疫苗的市民，每份奬賞為兩晚世界各地的免費酒店房間住宿。帝盛的合作夥伴Agora Hospitality Group亦為此次活動贊助該集團旗下在東京、大阪和金澤地區合共 300 晚的免費酒店房間住宿。

帝盛送出的合共1,000晚（價值港幣 120 萬元）免費酒店房間住宿將經由香港總商會安排抽獎及公布得獎名單。完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民即可登記參加抽獎，並有機會贏取有效期至明年（2022 年）12 月底的免費酒店住宿，於環球指定酒店免費入住。凡在香港完成接種兩劑新冠疫苗，並能出示相關証明的合資格人士，即可參加【「種種」有賞IT TAKES TWO TO TRAVEL】抽獎活動。集團將稍後透過香港總商會公布計劃詳情。

是次抽獎活動的全球酒店一覽表

帝盛酒店及度假村 香港 香港灣仔帝盛酒店

香港旺角帝盛酒店

香港荃灣帝盛酒店

香港觀塘帝盛酒店

香港麗悅酒店

蘭桂坊酒店@九如坊 馬來西亞 納閩帝盛君豪酒店

梳邦帝盛君豪酒店

吉隆坡哈達馬斯帝盛酒店

吉隆坡帝盛酒店

布城帝盛酒店 新加坡 新加坡帝盛酒店 中國內地 成都帝盛酒店

上海帝盛酒店

武漢帝盛酒店 英國 Dorsett Shepherds Bush, London

Dorsett City, London Agora Hospitality Group 日本 AGORA Ginza (Tokyo)

AGORA Place Asakusa (Tokyo)

AGORA Kanazawa

AGORA Regency Osaka Sakai

AGORA Osaka Moriguchi

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責任編輯：黎淑雯