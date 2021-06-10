【旅遊氣泡】星港兩地於7月初檢視啓航日期 將進一步公布其安排

隨著本港及新加坡疫情有所緩和，港府今日（10日）宣布，兩地政府將於7月初檢視雙邊「航空旅遊氣泡」的目標啟航日期，並公布下一步安排。

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港府發言人表示，兩地政府在5月17日公布延後「航空旅遊氣泡」啟航後，一直密切留意兩地疫情，包括新加坡政府因應最新疫情發展所實施的抗疫措施的成效；商務及經濟發展局局長邱騰華與新加坡共和國交通部長易華仁一直保持定期溝通，雙方認為應繼續審慎檢視有關發展，以確保疫情保持穩定，然後於7月初決定「航空旅遊氣泡」的下一步安排。

發言人強調，香港和新加坡均是區內航空樞紐和國際城市，兩地政府仍非常期望在採取一系列嚴謹的公共衞生措施下，藉着「航空旅遊氣泡」逐步和有序地恢復跨境往來。

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責任編輯：潘曉豐