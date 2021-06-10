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柏傲莊III次輪收逾3萬票　三度膺九七後新盤票王

股樓投資 19:07 2021/06/10

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新世界（00017）及港鐵（00066）旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III首輪銷售331伙於首日沽清，向隅客眾多下，發展商隨即加推價單2號涉338伙單位應市，次輪今日（10日）截止認購登記。

市場消息指，柏傲莊III認購反應理想，次輪截止認購登記累收逾3萬票，分別打破去年10月項目第1期，以及今年推售的第3期首輪所創的認購登記紀錄，成為約24年來認購登記量最高之項目。整個柏傲莊項目於9個月內第三度登上九七後新盤票王之位，同時亦是九七後首個錄逾3萬票的新盤 ，迫近歷年榜首紀錄。翻查紀錄，歷史收票之冠是1997年推售的青衣灝景灣，當時該盤收逾30,400票。

新世界指，柏傲莊III明天（11日）於荃灣愉景新城進行抽籤活動，並於周六（12日）展開次輪銷售，盡推價單3號中338伙單位。  

新世界營業及市務總監黃浩賢先生表示，市場反應非常熱烈，入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位，他同時對客戶及代理的支持表示感謝。

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撰文 : 謝昕蕎

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