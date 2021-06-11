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【職場熱話】月入一萬多 上班嫌太閒找不到人生意義　網民：身在福中不知福

理財智慧 14:00 2021/06/11

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上班無聊幾乎是公認的，無論是辦公室工作，還是前線服務人員，大家都會覺得：「上班真苦悶！」近日有網民於網上討論區發文，指當打工仔好悶，不想就這樣一輩子。

網民經歷：

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    +8

 

有網民覺得樓主身在福中不知福，他「捱生捱死」，搬搬抬抬才有九千元工資。相反樓主舒舒服服就有一萬元以上，網民直呼：「好辛苦！時間好難過！」

【職場熱話】上司要求寫一份Outlook使用手冊 網民反白眼上太空 直呼：「弱智！」【下一頁

有人建議樓主找點副職做，例如學他同事開網店，炒股，甚至在公司接炒散工作也可以。他指，這些都只看樓主有沒有心去做一件事。樓主還能去學習，進修，過一會兒找到更好的工作就能跳槽。

亦有網民嘆：「有得做又煩，無得做仲煩！」

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責任編輯：張瑋婷

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