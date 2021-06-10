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【航運股】資金持續流入 航運股全綫炒高

股樓投資 19:03 2021/06/10

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港口航運股持續有資金流入，帶動板塊造好。中遠海控（01919）表現最強勢，股價連升5日，今日再升至接近13年高位，一度升13.8%，最見19.58元，至收市仍升11.6%，報19.2元，成交金額36.6億元；太平洋航運（02343）一度升13.2%，高見3.18元，收市報3.07元，升9.3%，成交金額4.1億元。

大行予中遠海控投資評級及目標價：

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隨著全球經濟復甦，各國貿易需求大增，但部分國家疫情轉嚴峻，導致人手不足，連貨櫃箱也出現供不應求現象，「一箱難求」下貨櫃價格飈升，運費因而上升。據國際物流諮詢公司德魯裡（Drewry）最新發布的世界集裝箱指數顯示，截至6月3日，世界集裝箱運價指數上漲至6,464美元，同比上漲310%，為到2011年有記錄以來最高水平。

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記者：郭秀慧

經濟 目標價 成交 太平洋航運（02343） 中遠海控（01919） 指數 航運股 航運 板塊 運輸

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