【新股IPO】科濟藥業2171傳以上限32.8元定價

內地生物製藥公司科濟藥業（新上市編號：02171）剛截飛，消息指，該股計劃以招股上限32.8元定價，其招股範圍介乎29.6至32.8元，預期集資約31億元。科濟藥業是次發行9,474.7萬股，當中10%為本地發售，90%為國際配售，每手500股入場費約16,565.26元，6月18日掛牌，聯席保薦人為高盛及瑞銀。

叮咚買菜赴美上市 集資39億元 紅杉軟銀有份投資，見【下一頁】

科濟藥業是次上市引入了9名基石投資者，包括禮來亞洲基金、新華人壽、CloudAlpha、睿遠、WT基金、廣發証券、Dymon Asia、常春藤及南方基金，合共認購約17.85億元或2.3億美元等值股份，設6個月禁售期。

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記者：張以正