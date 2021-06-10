【素食商機】亞洲素食展今開幕　市民花逾千元掃貨　直言「數量太多已安排送貨」

▲ 樂活博覽及亞洲素食展2021昨開幕，不少入場人士購買素肉及蔬菜等。（黃建輝攝）

樂活博覽及亞洲素食展2021今日（6月10日）開幕，展期首次增至4天至6月13日。疫情下不少入場人士購買素肉及蔬菜等，以便在家煮食，花費由500元至逾千元不等。

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盧小姐為素食者，她透露，在展會行逛2小時，花逾千元購買急凍素肉和小食。「家附近的素食不多，每年都會到素食展掃貨，買了很多素牛扒及豬扒，但數量太多已安排送貨。」

除了新興的素肉，傳統的蔬菜亦受歡迎。賴小姐為彈性素食者，她打算花千元內購買蔬菜及有機產品。林小姐則表示，入場主要購買本地農夫種植的蔬菜及瓜果，「外面選擇少，今次買了500元。」

疫情下不少人注重健康飲食，張小姐指，主要想購買健康食品，如減肥乳酪，暫無預算開支。

展覽主辨機構柏堡活動策劃執行董事李亦珺透露，今年展商大增4成至近250個，當中增加了方便食品、甜品及雪糕的展商。她亦留意到，展會特別受女性歡迎，她們對健康生活有熱切的追求。「市民對素食需求增，令供應相對增加，素食產品變得更普及化，使市民購買更方便，增加他們的購買意慾，這是一個良性循環。」

她補充，展覽預先登記人數達1.2萬，一般預先登記只佔總入場人數的2成，有信心今年入場人數按年增5至10％。

▲ 展覽主辨機構柏堡活動策劃執行董事李亦珺透露，今年展商大增4成，包括方便食品、甜品等展商。（黃建輝攝）

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記者：朱悅瀅