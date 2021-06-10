【電話卡實名制】無開放數據庫助查核、憂墮入法律陷阱　業界籲港府支援

本港即將於今年9月1日後，分兩階段落實電話智能卡實名登記制度，不過有電訊商指出，目前港府沒有開放數據庫協助查核，法規上又欠缺清晰指引營運及分銷商有關查核用戶資料方面的問題，所以冀當局可釐清有關刑責。

據港府要求，今年9月1日後購買的電話智能卡，須於明年3月1日前完成實名登記

在實名制前購買的儲值卡，則可寬限至2023年2月23日前完成實名登記

和記電訊香港控股有限公司執行董事兼行政總裁古星輝指出，上述兩個寬限期均為政府諮詢後提供的正面回應。不過他認為，政府應提供更清晰具體的法規指引，助業界釐清權責問題，免墮法律陷阱。他指：

雖然營運商會盡力採集資料，但當局目前並無開放數據庫平台協助查實，電訊商亦非執法部門，所以驗證資料真偽存有難度。

為了應對有關措施，古星輝又表示，旗下的3香港正積極開發新登記系統，並將配合應用程式服務，分階段推出不同措施，為客戶帶來便捷的登記體驗，有利客戶順利適應實名制安排。同時計劃將平台開放予分銷商及合作夥伴，令他們具備實名登記及獨立儲存數據能力，方便日後實名登記。

▲ 和記電訊香港控股有限公司執行董事兼行政總裁古星輝宣布，旗下的3香港於今（11日）起推出SoSIM儲值卡買10張送3張「末日優惠」，限量1.100套，即總共3,300張，方便用戶適應實名制安排。（張寶燕攝）

3香港夥屈臣氏合作增加SoSIM銷售點 推手機程式管理儲值卡賬戶

實名制突襲失預算 料投資7位數字開發系統

他透露，平台投資龐大，目前預計需要投入約7位數字的IT建構成本，所以希望港府可以提供資金援助業界部署有關的應對方案，令他們更順暢地配合新例推行。他指出：

實名制要求突如其來，令公司失預算，所以期望政府資助相當合理，冀政府亦了解業界的難處。

在持卡數量方面，新措施指每名個人用戶可向每個電訊商登記最多10張儲值電話卡，企業用戶則可登記最多25張儲值電話卡。他指出，原本限制每名個人用戶只能擁有3張儲值卡，經諮詢後才放寬，但認為此回應並未是最理想。他坦言，不理解政府限制數量的原因，儲值卡的實名制要求與月費計劃大致相同。

此外，由於在9月1日前出售的智能卡，實名制期限有多360日。他估計在正式推出實名制之前，必定引起不少用戶搶購儲值卡，所以宣布於今（11日）起推出SoSIM儲值卡買10張送3張「末日優惠」，限量1.100套，即總共3,300張，方便用戶適應實名制安排。用戶可於全港超過400間百佳及屈臣氏購買其SoSIM儲值卡。

【電話卡實名制】3香港推SoSIM買10送3優惠 逾400間百佳+屈臣氏銷售點

記者：張寶燕