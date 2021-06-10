【遙距工作】LinkedIn押注遙距活動　投資虛擬平台公司Hopin超過388億

新冠疫情下，遙距工作模式成為新常態，這亦鼓勵越來越多企業看好及投資遙距活動的發展。有消息指出，LinkedIn將投資虛擬平台公司Hopin超過50億美元（約港幣388億元），押注混合辦公模式將成未來主流的工作模式。

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據外媒CNBC報道，虛擬會議技術公司 Hopin 在 3 月份的一輪4億美元（約港幣31.04億元）融資中估值為 56.5 億美元（約港幣438億元），該公司剛剛將 LinkedIn 加入其投資者名單。報道指出，LinkedIn將以相同估值進行投資，從現有利益相關者那裡購買股票，這筆投資不到 5000 萬美元（約港幣4億元）

Hopin兩年前在倫敦成立。該公司的軟件可以讓會議主持人仿效實體會議的形式，提供虛擬談話工具和網絡側邊欄。它最近收購了直播錄影軟件StreamYard和應用程式開發公司Topi，並於 2 月推出了自家的移動裝置應用程式。

LinkedIn業務發展副總裁Scott Roberts表示，虛擬活動將持續進行，而公司意識到客戶使用許多平台，因此期望他們能將活動覆蓋的範圍擴展到 LinkedIn。Hopin 首席執行官Johnny Boufarhat亦表示，兩間公司將進行合作，有望為用戶帶來在虛擬及實體活動上的深浸式體驗。 現時，LinkedIn擁有 7.56億會員，涉獵科技、金融等各種行業，這為 Hopin 創造一個廣泛的人際網絡。 Boufarhat亦補充，更多合作細節將很快公佈。

LinkedIn在 2016 年以 270 億美元（約港幣2100億元）被微軟收購。微軟行政總裁Satya Nadella在 3 月制定了公司未來混合辦公模式的計劃。據悉，LinkedIn預料即使疫情放緩，人們仍將繼續在線召開會議。Nadella表示，混合辦公模式代表現在這一代人工作方式的最大轉變， 這將需要一種新的運營模式，涵蓋人員、地點和流程。

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責任編輯：張凱琳