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【招聘廣告】觀塘初創公司請人　招聘廣告一句話引網民不滿　網民：它以為見工的人會懂得乘搭直升機空降

理財智慧 13:17 2021/06/11

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最近就有有一間位於觀塘的初創公司在招聘網站登出招聘廣告，正在招聘Software Engineer（軟件工程師）和Backend Developer （後端工程師），約2萬至3萬月薪。不過，就有眼尖的網民發現在Job Highlights（工作亮點）一欄中發現，寫著「雖然返觀塘但唔近老母地段嘅」的字句，引來網民討論。

【職場熱話】上司要求寫一份Outlook使用手冊 網民反白眼上太空 直呼：「弱智！」 【下一頁

觀塘道與開源道迴旋處交通擠塞問題困擾多年，引來不少網民以髒話大罵該區，所以相信字句中提及的「老母地段」即觀塘道與開源道迴旋處一帶。

招聘廣告中寫著「雖然返觀塘但唔近老母地段嘅」的字句

【職場熱話】在九龍面試 上班卻在大西北 要「硬食」工作？ 網民：不要大驚小怪 【下一頁

而根據公司網頁，該公司的地址實際位於觀塘駿業街49號佳貿中心的一個單位。不少網民就認為公司地址與「老母地段」很接近，「駿業街49號佳貿中心，這樣都不近？」、「它以為見工的人會懂得乘搭直升機空降駿業街....」、「搭車不也是『塞爆』」

另外，亦有網民針對同是Job Highlights一欄中Happy & fun working environment（開心、有趣的工作環境）作出回應，「看得出working environment 好fun」、「果然工作夠happy」

【延伸閱讀】香港基督教青年會請兼職運動助理 時薪50元至52元 職位內容一覽　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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