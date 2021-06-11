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Nike新波鞋用錯希臘字母 網民嘲：低級錯誤

環球社會熱點 09:05 2021/06/11

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知名運動品牌Nike經常推出新運動服裝系列，其中Nike最近推出以希臘字母拼砌品牌名稱的女裝波鞋，希望向希臘神話中的勝利女神致敬。但波鞋即將推出前，卻被一眾網民嘲笑，笑指Nike錯誤運用希臘字母，拼湊成不倫不類文字。

全球最貴波鞋索價780萬 Kanye West著過 【下一頁】

Nike即將發布新 Air Force 1 波鞋，設計以希臘神話中的勝利女神「NIKE」為構思，鞋舌模仿女神翅膀，鞋身內部及鞋墊都印上Nike。而右腳鞋跟繡有代表勝利的棕櫚樹枝，左腳鞋跟則用銀線鏽有希臘字母拼砌的Nike名稱。

有網民於Twitter發文指，Nike錯誤運用希臘字母拼寫，若以希臘語朗讀，新波鞋會變成「Piks」，更直言「只有笨蛋才會穿這對鞋」（only an idiot would wear shoes that say "piks" in Greek letters ），對Nike犯這種低級錯誤感到生氣。

該網民的帖子獲得逾1,500個讚好，有大量網民對此表示認同，甚至覺得震驚。更有網民表示，「難以用文字形容其憤怒程度，這看起來很不妥」（This infuriated me more than I can describe… it looks so wrong）。

    點擊圖片放大
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美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權 【下一頁】

另一網民留言並標籤Nike的Twitter官方帳戶，同時諷刺該品牌，表示「考慮到@Nike（對不起， Piks）正在踐踏整個語言和文化」。但有網民反駁指，這種波鞋設計只是一種帶玩味的字體風格，相信Nike亦沒有查找背後的希臘文含義。

該款女裝波鞋預料短期發售，售價為130美元（約1,014港元）。

責任編輯：郭麗明

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