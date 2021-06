Nike新波鞋用錯希臘字母 網民嘲：低級錯誤

知名運動品牌Nike經常推出新運動服裝系列,其中Nike最近推出以希臘字母拼砌品牌名稱的女裝波鞋,希望向希臘神話中的勝利女神致敬。但波鞋即將推出前,卻被一眾網民嘲笑,笑指Nike錯誤運用希臘字母,拼湊成不倫不類文字。

Nike即將發布新 Air Force 1 波鞋,設計以希臘神話中的勝利女神「NIKE」為構思,鞋舌模仿女神翅膀,鞋身內部及鞋墊都印上Nike。而右腳鞋跟繡有代表勝利的棕櫚樹枝,左腳鞋跟則用銀線鏽有希臘字母拼砌的Nike名稱。

有網民於Twitter發文指,Nike錯誤運用希臘字母拼寫,若以希臘語朗讀,新波鞋會變成「Piks」,更直言「只有笨蛋才會穿這對鞋」(only an idiot would wear shoes that say "piks" in Greek letters ),對Nike犯這種低級錯誤感到生氣。

該網民的帖子獲得逾1,500個讚好,有大量網民對此表示認同,甚至覺得震驚。更有網民表示,「難以用文字形容其憤怒程度,這看起來很不妥」(This infuriated me more than I can describe… it looks so wrong)。

另一網民留言並標籤Nike的Twitter官方帳戶,同時諷刺該品牌,表示「考慮到@Nike(對不起, Piks)正在踐踏整個語言和文化」。但有網民反駁指,這種波鞋設計只是一種帶玩味的字體風格,相信Nike亦沒有查找背後的希臘文含義。

該款女裝波鞋預料短期發售,售價為130美元(約1,014港元)。

責任編輯:郭麗明