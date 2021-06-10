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【每日焦點】Facebook智能手錶有望明年正式推出　華為鴻蒙系統下載量逾1,000萬

科技 20:00 2021/06/10

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外媒報道指，Facebook會在明年發布首款智能手錶。華為自家研發的鴻蒙系統目前下載量已超越1,000萬。

科技大企Facebook有意進軍智能手錶產品市場。有外媒消息傳出，該公司計劃明年夏季推出首款智能手錶，產品將會搭載2個鏡頭，可用作視像通話、拍攝相片及影片，用戶也可即時分享到Facebook、Instagram和WhatsApp等平台。另外，手錶背面設有一個自動對焦鏡頭，以及心率監測器，可當作健身設備使用。

【智能手錶】Facebook或於明年夏季推首款智能手錶　配備2個鏡頭約售3,100港元

華為剛於上星期三（2日）舉行綫上發布會，向用戶推出HarmonyOS 2鴻蒙系統。有報道引述內部員工消息指出，華為自家研發的鴻蒙系統推出僅為一星期，現已獲得超過1,000萬下載量。據悉，目前華為手機在全球存量約有2億部，大部分機款均可升至HarmonyOS 2系統，例如Mate40、Mate30系列等手機。

【華為鴻蒙】華為內部員工揭露　鴻蒙系統推出一星期內下載量逾1,000萬

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責任編輯：李寶如

 

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