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美航先削減3成後勤人手 再要非工會員工做義工

環球社會熱點 08:05 2021/06/11

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隨著美國開始放寬旅遊限制，外界料美國航空業將在夏天旺季迎來復甦。但有美國媒體報道，美國航空公司繼早前解僱3成員工後，要求部分僱員旺季工暇時到機場前線做無償義工。美國航空公司發言人表示，員工到機場做義工早有先例。

德州178員工未接種新冠疫苗 被醫院停職 【下一頁】

美國航空公司（American Airlines）早前為削減成本，裁減3成人手，約1,500名後勤人員。美國《達拉斯晨報》（Dallas Morning News）報道，公司要求總部非工會員工，在旅遊旺季期間到美航基地達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas-Fort Worth International Airport）無償做義工，以應對旅客激增帶來的人手不足問題。

據悉，員工被要求在6月至8月期間，輪班工作6小時，負責在機場接待顧客及其他工作。在總部工作的網絡調配、規劃及通訊的員工不會因額外輪班工作而獲得報酬。美航亦要求他們必須在正常工作外，自願性參加輪班。

南韓將推出旅遊氣泡計劃 最快下月啟動 【下一頁】

美國航空公司發言人揚茨（Sarah Jantz）表示，公司將在夏季迎來更多顧客，明白顧客期望公司提供可靠營運，協助他們參與期待已久的旅行。公司擁有一流的前線團隊，為確保顧客在夏季得到更好的照顧，將在機場提供額外支援。揚茨指，是次並非首次總部員工，到機場協助營運。但《達拉斯晨報》指，是次卻是罕見地，向所有後勤員工尋求協助。

美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration）於6月6日，錄得各地共有近200萬人通過機場安檢，是自新冠疫情大流行以來最多。外界預料隨美國疫苗接種普及化，該數目將在未來數周持續上升。

責任編輯：李俊儀

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