【疫市求生】東瀛遊斥7位數　分行變網購實體店　專售日本、台灣等海外食品（多圖）

▲ 東瀛遊執行董事袁灝頤表示，未來實體店的人手聘請亦會以舊有員工優先。

疫情持續超過一年，旅遊業陷入冰封。看到港人對海外食品需求，不少本地旅行社轉攻網上商店，售賣外地食物及用品。東瀛遊亦在去年開設EGL Market網店，並於近日斥7位數字設首間實體店。

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EGL Market實體店由集團本來位於荃灣的分行轉型而成，售賣來自日本、台灣及馬來西亞的水果、零食、食材等。EGL Market開業一年，銷售額達千萬，而實體店試業1個月，亦助零售業務生意按年大增4成。東瀛遊執行董事袁灝頤坦言，雖然零售業務年收入達千萬，與以往超過10億的旅遊業務「無得比」，但估計在通關前，零售業成為集團的主要收入來源。疫情過後仍然會繼續投資，發展成集團繼旅遊、海外酒店後的第三大業務範疇。

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袁灝頤表示，暫時無意把餘下的6間分行轉型為零售店。因該些分行的位置並不適合銷售。若荃灣店的表現理想，將會另外物色人流及租金合適的舖位開店。她指，現時開店最大的成本仍然是租金，在旅遊業務零收入的情況下，每項投資必須更審慎考慮。現時EGL Market約有40至50名兼職員工，包括早前遣散的導遊及旅行社現有員工。未來實體店的人手聘請亦會以舊有員工優先。

東瀛遊執行董事禢國全亦於同場活動呼籲市民盡快接種疫苗，務求香港市民的生活及經濟活動可回復正常。他稱東瀛遊將於短期內加入疫苗獎賞活動，推出將旅遊產品為獎品的抽獎活動。

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記者：葉泳珊