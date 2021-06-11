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【樓市熱話】叫年老親戚去抽綠置居　待死後或住老人院後 再轉讓給自己　網民大批冷血

理財智慧 12:00 2021/06/11

分享：

「上車」是不少香港人的夢想，但近日在討論區，就有網民在討論區，分享一則「朋友」的故事，指自己「朋友」打算叫正在住公屋的年老親戚去抽綠置居，到死了或過一段時間要住老人院後，單位就給「朋友」自己住。

【網民熱話】一個月射波一次　睇醫生諗住「發揮演技」扮病　不料醫生說：下個月再見　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】上司要求寫一份Outlook使用手冊 網民反白眼上太空 直呼：「弱智！」　【下一頁

帖文一出，引來大批網民批評事主冷血，並因樓主經常混淆「我」和「朋友」二字，令網民質疑樓主口中的「朋友」即是自己，「你還是你朋友？要做混蛋就不要上網問這麼垃圾」、「香港很多人這樣做，他綠表買樓，層樓給你，他就拿綜援去住老人院，你有良心的話可以每個月比幾十元他飲茶」

「樓主朋友就是自己，樓主做埋這些事，老人家死後，應該晚晚找你」、「不怕『臨老唔過得世』就可以，香港人真是恐怖，為了買樓連身邊親戚都搞」、「很多這些例子，之後要不掉人回大陸養老，要不放去老人院，不要說親戚，很多子女都是這樣對父母，所以甚麼時候都是錢在自己身邊著數，一日未死都不好給別人」。

 

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責任編輯：黃苑筠

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