【網民熱話】拍拖三個月 女友借40萬周轉 怎麼辦？ 網民：劉備借荊州，一去無回頭！

只要有愛，另一半就什麼都願意做。亦因此有人把愛看得很重，沒有愛就要生要死。以愛之名來要求另一半付錢也不是什麼罕見的事。近日有網民於網上討論區發文，指女友想他借40萬給親戚周轉。

網民經歷：

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網民分析，指樓主要看阿姨做的是什麼生意，研究值不值得入股。因為就算她願意還錢，也得有這個能力賺錢來還。如果這個生意有盈利的可能性，樓主倒不如入股投資。

有人用諺語回答樓主的問題：「劉備借荊州，一去無回頭！」，指樓主不要當傻子。不少人同意，直言：「唔借要分手都由佢」。網民更稱自己在內地認識的美女都是用同一個藉口來借錢。

不過有人覺得要看薪金來做決定，很高的話沒有理由不做。至於樓主不想去的話，可以禮貌地回拒，例如說：「地點不合，不好意思。」

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責任編輯：張瑋婷