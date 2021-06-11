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企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡

環球社會熱點 16:05 2021/06/11

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疫情改變不少上班族的工作模式，很多人將辦公室由商業大廈轉移至自己家中。

疫情改變不少上班族的工作模式，很多人將辦公室由商業大廈轉移至自己家中。有企業甚至留意到在家工作模式有效節省公司運作成本，將在家工作變成恆常運作模式。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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