企業疫市點節省開支？ BBC搬總部堪借鏡 環球社會熱點 16:05 2021/06/11 分享： ▲ 疫情改變不少上班族的工作模式，很多人將辦公室由商業大廈轉移至自己家中。 疫情改變不少上班族的工作模式，很多人將辦公室由商業大廈轉移至自己家中。有企業甚至留意到在家工作模式有效節省公司運作成本，將在家工作變成恆常運作模式。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工 2021/05/05 摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 2020/10/14 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 2020/10/10 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室 2020/09/12 【英國疫情】在家工作成趨勢 政府難推動民眾返辦公室 【英國疫情】在家工作可每月領津貼 數百萬人受惠 2020/09/04 【英國疫情】在家工作可每月領津貼 數百萬人受惠 你可能感興趣 摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工 17:30 2021/05/05 摩根大通CEO：在家工作不適合年青員工 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 16:38 2020/10/14 【WFH】近90%打工仔冀可選擇是否在家工作 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 18:29 2020/10/10 【WFH】Microsoft推新政 准員工永久在家工作 最新專欄文章 更多 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 2020/09/25 美國最高法院前世今生 資深法律記者拆解（訂戶專享） 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 2020/09/18 特朗普親認淡化疫情 水門事件記者新書足毀連任路？（訂戶專享） 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 2020/09/11 【美國大選】前親信後悔幫特朗普 新書變相為拜登助攻（訂戶專享） 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 2020/08/28 共和黨無視事實 克魯明嘆講道理行不通（訂戶專享） 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 2020/08/21 美國種族歧視暗藏種姓制度 示威反映冰山一角 經濟 疫情 在家工作 國家統計局 英國 曼徹斯特 英國廣播公司