中遠海運國際義工隊端午探訪社區長者

「老吾老以及人之老」，端午佳節前夕，由36名中遠海運國際（香港）有限公司（00517）員工及家屬組成的義工隊，參加了鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心舉辦的「傳承愛『深』 端午探訪」義工活動，成功探訪了118名區內獨居及雙老長者，送贈裝有粽子、水果等物品的端午福袋，把社區的愛心和溫暖送到老人手裡，向他們表達祝福與關懷。

義工們在服務中心聽取鄰舍輔導會社工講解探訪的指引後，領取粽子等物品，前往石硤尾邨探訪長者並派送物資。由於疫情原因，此次探訪不進入長者家裡，義工們在門口與長者交談，了解他們生活近況，如有長者需要緊急事項解決的，義工在探訪完畢後再向社工回饋跟進。

不少長者表示，感謝義工們在過節時還記得他們，很高興與義工聊天，讓獨居在家的他們有傾訴對象，心情也開朗起來。有些長者一早在家等候，見到義工們的到來，熱情迎接，並開心地合影留念。

由2011年至今，中遠海運國際每年派出義工在節日和寒冬期間探訪長者，至今服務了2861小時，受惠的獨居長者和同住長者達621位。今後，公司將繼續通過舉辦不同形式的義工服務，傳遞關愛社會、服務社群的資訊，發揚「根植香港，服務香港」的中遠海運國際義工精神。

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