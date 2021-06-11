【網民熱話】入社會不久 父母就想退休 月掙13K 如何供養？ 網民：人生已完

大學畢業就代表了要負上更多的責任，要對家庭、人生負責。有些人的父母尚未到退休年齡，在子女大學畢業時仍然會工作。但有些父母就覺得子女畢業就代表着退休享清福。近日有網民於網上討論區發文，指剛踏入社會，父母就決定退休。

樓主剛剛踏入社會，工作沒多久。父母就說要在這一兩年裹退休，但網民現在月薪只有13K。他覺得不夠錢養父母，十分苦惱。

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網民指，父母未必要樓主養他們，畢竟退休的話，總會有點積蓄用。但樓主回應，父親做地盤散工，而母親就全職主婦，應該沒有多少存款。他更稱感覺到父母是想希望他養。

有人怨氣過重，覺得這些父母掙錢不多，還要遲生小孩，害他一生。父母平時不存錢，「月月清」，又沒有長遠規劃，「一味指意個仔就算」，直說「自私！」

現在樓主已經交5K家用，被網民批「人生已完」。因為自己用的閒錢已經不多，樓主的人生目標只會變成供養父母，沒有自己的生活。

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責任編輯：張瑋婷